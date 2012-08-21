Шуфрич мечтает подсидеть Балогу
09:52, 21 августа 2012Политика
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Шуфрич заявил, что не отказался бы опять возглавить МЧС.
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-глава МЧС Нестор Шуфрич заявил, что не отказался бы опять возглавить Министерство по чрезвычайным ситуациям в Украине.
Об этом он сказал на пресс-конференции в Донецке. Н. Шуфрич при этом добавил: «Я всегда говорил, что я свое сердце оставил в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций».
Н. Шуфрич не стал отрицать того, что болезненно воспринял свою отставку с поста министра МЧС.
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