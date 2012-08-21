Шуфрич мечтает подсидеть Балогу

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-глава МЧС Нестор Шуфрич заявил, что не отказался бы опять возглавить Министерство по чрезвычайным ситуациям в Украине.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Донецке. Н. Шуфрич при этом добавил: «Я всегда говорил, что я свое сердце оставил в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций».

Н. Шуфрич не стал отрицать того, что болезненно воспринял свою отставку с поста министра МЧС.