Шуфрич знает, что его увольнение - дело рук Левочкина и Балоги

Экс-министр по чрезвычайным ситуациям Нестор ШУФРИЧ заявляет, что его отставка с должности министра стала результатом договоренностей правящей коалиции с лидером партии "Единый центр" Виктором БАЛОГОЙ.

Об этом Н.ШУФРИЧ заявил в интервью газете "Сегодня"(№ 150 от 13 июля 2010 года).

"Чтобы не говорил Виктор БАЛОГА, но именно с ним была достигнута договоренность - взамен вхождения депутатов-нунсовцев из партии "Единый центр" в парламентское большинство им будет предоставлено несколько кресел. Первое, что они попросили, было МЧС. Но некоторые фракции, входящие в большинство, ветировали кандидатуру БАЛОГИ на этот пост, и сделали невозможным голосование", - сказал Н.ШУФРИЧ.

По его словам, после этого представитель "Единого центра" предложил продемонстрировать последовательность Партии регионов и освободить должность министра по чрезвычайным ситуациям. "ЯНУКОВИЧ и АЗАРОВ лично говорили мне об этих договорённостях", - подчеркнул экс-министр.

"То, что сегодня есть необходимость в том, чтобы укреплять парламентское большинство (максимальное количество депутатов привлечь к работе в коалиции), знают все", - добавил Н.ШУФРИЧ.

Экс-министр также сообщил, что ему было "сложно и тяжело" воспринять решение о своей отставке. "Но как политик я понимаю прагматизм этого. Не могу исключить, что со стороны БАЛОГИ требовать пост главы МЧС было чем-то личным, что он использовал ситуацию, чтобы поквитаться со мной за прошлое", - пояснил он.

"Я точно знаю, что его поддерживал в этом ЛЕВОЧКИН, у которого ко мне также есть личные счеты. Но здесь доминировала политическая составляющая, а все остальное было просто подоплёкой. После ситуации в субботу, когда мы сначала освободили кресло, а балоговцы не вошли в большинство, у меня есть как минимум несколько вопросов к нашим переговорщикам, но это уже выходит за рамки нашего интервью", - отметил Н.ШУФРИЧ.

Экс-министр сообщил, что до 6 сентября находится в отпуске.

Как сообщал УНИАН, 10 июля Верховная Рада освободила Н.ШУФРИЧА от должности министра по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Накануне Президент Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом назначил Н.ШУФРИЧА заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Сам Н.ШУФРИЧ объяснил свое увольнение с поста министра необходимостью предоставить эту должность новым будущим представителям коалиции.