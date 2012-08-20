Адвокат Тимошенко будет судиться с ЦИК из-за отказа в регистрации

Слушание по существу дела в Киевском апелляционном административном суде состоится сегодня, сообщил Н.Сирый в комментарии Радио «Свобода».

По словам адвоката, ЦИК мотивировала свое решение об отказе неправильным составлением заявления о самовыдвижении. «Однако мне не сообщили, что заявление было составлено, по мнению ЦИК, ненадлежащим образом, комиссия не вызывала меня и не предоставила мне время на исправление этого заявления и приняла решение», – отметил Н.Сирый.

Он также предположил, что решение ЦИК может быть связано с его работой защитника по кассационному делу Ю.Тимошенко. «Создается стойкое впечатление, что именно политические мотивы лежали в основе принятия этого решения. По моим данным, большое количество лиц, которые подавали документы на регистрацию, получили возможность исправить допущенные ошибки. Но избирательно к определенным лицам применили принцип «почтового ящика», то есть документы сразу передали на комиссию без выполнения требований закона относительно исправления ошибок», – добавил Н.Сирый.