Сегодня Севастопольский горсовет обсудит региональный язык
16 августа состоится сессия Севастопольского городского совета по языковому вопросу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир Яцуба.
«Кстати, нам не нужно проводить сессию. Мы ее проведем 16 числа, но решение о том, что региональный язык – русский (имеется в виду принятое в 2006 году решение Севастопольского городского совета, которое, в частности, предписывало, что делопроизводство в органах власти города может вестись на русском языке. – УНИАН), в Севастополе было принято в 2006 году», - сказал В.Яцуба.
По его мнению, для Севастополя, где почти три четверти населения – русские – «трудно переоценить важность и значение принятия "Об основах государственной языковой политики".
В.Яцуба также высказал мнение, что подписание закона о языках стало «еще одной вехой продвижения по пути объединения усилий власти и общества, усиления роли регионов и создания условий для улучшения социально-политической обстановки в стране».