Красный Луч решил вести документацию на двух языках

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь городского совета Елена Воробьева.

По ее словам, горсовет Красного Луча принял решение о предоставлении русскому языку статуса регионального еще в 2004 году, поэтому выполнение закона о языках идет без дополнительных решений о статусе русского на территории города.

В соответствии с принятым решением, тексты официальных объявлений и сообщений; наименования органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций; надписи на их печатях и бланках; печатная продукция для служебного и прикладного использования (бланки, формы, квитанции, билеты и т.д.) будут теперь на государственном и на русском языках.

Также горсовет рассматривает возможность увеличения преподавания русского языка и литературы в школах города

«Большинство населения 83,6% у нас говорят на русском, поэтому горсовет решил рассмотреть возможность увеличения преподавания русского языка и литературы в школах. Депутаты поручили исполкому городского совета подготовить предложения по этому вопросу в соответствии с потребностями горожан», - сказала Е.Воробьева.

Как сообщал УНИАН, 3 июля 2012 года Верховная Рада приняла закон ”Об основах государственной языковой политики”, что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями. Закон разрешает использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, в которых не менее 10% жителей говорят на этом языке.