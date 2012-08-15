В ПР говорят, что деньги на «язык» должна искать местная власть

Об этом он заявил в эфире телеканала ТВі.

В частности, отвечая на вопрос о том, за какие деньги будет финансироваться введение русского языка в качестве регионального, В.Олийнык ответил: "Вопрос о финансовом обеспечении идет, наверно, к местным органам власти. Они же должны понимать, что и выдачу нормативных актов органов местных властей также нужно обеспечить".

По словам парламентария, Президент Украины Виктор Янукович предостерег о том, что в государственном бюджете на 2013 год необходимо предусмотреть финансирование реализации норм Закона "О принципах государственной языковой политики" поэтапно.

"Те советы, которые приняли решение, они и должны подумать о финансовом обеспечении реализации. Но граждане с пониманием отнесутся, что не сразу, не в миллиардах, но постепенно нужно это делать. Потому что в тех же европейских странах на это тратятся средства", - цитирует В.Олийныка Gazeta.ua.

Как сообщал УНИАН, 3 июля 2012 года Верховная Рада приняла Закон ”О принципах государственной языковой политики”, что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями. Закон разрешает использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, в которых не менее 10% жителей говорят на этом языке.

8 августа В.Янукович подписал принятый Верховной Радой Закон "О принципах государственной языковой политики".

По данным экспертов, на реализацию языкового закона государству ежегодно необходимо будет тратить из госбюджета от 17 млрд грн до 50 млрд грн.