Эксперт: Приговор Иващенко - сигнал Тимошенко и Луценко, как следует вести себя

Директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что дело бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия Иващенко продемонстрировало, при каких условиях в настоящее время в Украине могут быть освобождены оппозиционные политики.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение эксперт высказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По мнению В.Фесенко, вчерашнее решение апелляционного суда по делу В.Иващенко является определенным сигналом Западу о том, что в Украине «не только сажают в тюрьму, но и выпускают» оппозиционных политиков.

В то же время, заметил он, очень важно то, при каких условиях политик может быть освобожден от наказания. По словам эксперта, сами представители прокуратуры заявили, что, фактически, для этого необходимы два условия: человек должен, по меньшей мере, частично признать свою вину, а также признать отсутствие политических мотивов в его уголовном преследовании.

В.Фесенко считает, что вчерашнее решение суда по делу В.Иващенко является также и намеком для экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко на то, при каких условиях они могут быть освобождены. Вместе с тем В.Фесенко выразил большие сомнения, что Ю.Тимошенко и Ю.Луценко согласятся на такой вариант.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил В.Иващенко к 5 годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением во время подписания плана санации Госпредприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод».

14 августа коллегия судей Апелляционного суда Киева смягчила приговор В.Иващенко, освободив его от отбывания основного наказания с испытательным сроком на 1 год.

«Апелляцию осужденного Иващенко и его защитников удовлетворить частично. Освободить Иващенко от отбывания основного наказания с испытательным сроком на 1 год», - говорится в постановлении суда.