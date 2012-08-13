СМИ: Новый Таможенный кодекс упростил жизнь импортерам китайских товаров

Об этом ZN.UA рассказал источник в посольстве Китая.

«Возможно, это благодаря тому, что посольство вело дискуссию на высшем уровне с Гостаможслужбой. Возможно, благодаря еще каким-то факторам», — констатирует китайский дипломат.

Говоря о количестве жалоб предпринимателей на работу украинских таможенников в вопросе определения таможенной стоимости (собственно, о претензиях относительно стремления ее увеличить), собеседник констатировал, что жалоб стало меньше.

В посольстве КНР в неофициальных комментариях признали, что факты занижения декларируемой стоимости товаров могут иметь место, но призывают не переоценивать их масштабы. По словам собеседника, особо доверительных отношений между большинством украинских и китайских предпринимателей нет.

«Из-за отсутствия доверительных отношений говорить о готовности китайских предпринимателей содействовать едва ли не каждому партнеру в занижении себестоимости является преувеличением. Нужно учитывать, что в Китае власть внимательно следит за экспортными операциями, поэтому возможностей для того, чтобы „рисовать с потолка“ параметры себестоимости как минимум немного», — подчеркнул он.

Напомним, что еще в апреле, до вступления в силу Таможенного кодекса работа украинской таможни вызывала у Китая большие нарекания. Китайцы обвиняли ведомство в необоснованном завышении таможенных пошлин.

Украинская сторона, напротив, отмечала занижение таможенной стоимости предпринимателей, которые работают с китайскими товарами.