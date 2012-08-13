СМИ: Новый Таможенный кодекс упростил жизнь импортерам китайских товаров

07:31, 13 августа 2012
Политика
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После вступления в силу нового Таможенного кодекса, в частности, нормы об упрощении контроля декларируемой стоимости ввозимых товаров, китайские предприниматели стали меньше жаловаться на работу украинской таможни.

Китайские предприниматели стали меньше жаловаться на работу украинской таможни

Об этом ZN.UA рассказал источник в посольстве Китая.

«Возможно, это благодаря тому, что посольство вело дискуссию на высшем уровне с Гостаможслужбой. Возможно, благодаря еще каким-то факторам», — констатирует китайский дипломат.

Говоря о количестве жалоб предпринимателей на работу украинских таможенников в вопросе определения таможенной стоимости (собственно, о претензиях относительно стремления ее увеличить), собеседник констатировал, что жалоб стало меньше.

В посольстве КНР в неофициальных комментариях признали, что факты занижения декларируемой стоимости товаров могут иметь место, но призывают не переоценивать их масштабы. По словам собеседника, особо доверительных отношений между большинством украинских и китайских предпринимателей нет.

«Из-за отсутствия доверительных отношений говорить о готовности китайских предпринимателей содействовать едва ли не каждому партнеру в занижении себестоимости является преувеличением. Нужно учитывать, что в Китае власть внимательно следит за экспортными операциями, поэтому возможностей для того, чтобы „рисовать с потолка“ параметры себестоимости как минимум немного», — подчеркнул он.

Напомним, что еще в апреле, до вступления в силу Таможенного кодекса работа украинской таможни вызывала у Китая большие нарекания. Китайцы обвиняли ведомство в необоснованном завышении таможенных пошлин.

Украинская сторона, напротив, отмечала занижение таможенной стоимости предпринимателей, которые работают с китайскими товарами.

 

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