В ООН возмущены обращением с двумя беженцами в Украине

Об этом сообщается на сайте Управление Верховного комиссара ООН в Украине.

Оба были задержаны с целью экстрадиции и находятся в Киевском и Харьковском СИЗО.

УВК ООН выразило решительный протест против условий их содержания, подчеркнув, что это откровенное нарушение основополагающих прав человека.

Как отмечается в сообщении, один из беженцев ожидает срочного переселения в страну-участницу Конвенции ООН 1951 года «О статусе беженцев» (страну ЕС) после того, как это государство признало его потребность в международной защите. В течение недели после его тайной перевозки из Киева в Харьков беженец остается изолированным и не имеет доступа к адвокату. Генеральная прокуратура Украины дала разрешение Региональному представителю УВКБ ООН и его коллегам на посещение беженца в Киеве, однако когда он был перевезен в Харьков, это разрешение утратило свое действие и не было признано руководством Харьковского СИЗО. Это нарушает положение Соглашения между УВКБ ООН и правительства Украины от 1996 года, а также ряда других международных стандартов в сфере защиты беженцев.

Второй подмандатный УВКБ ООН бежененец, который также находится под защитой Европейского суда по правам человека, который, в соответствии с Правилом 39, запретил Украине возвращать его в страну происхождения, был жесток избит, когда он находился под стражей в Киевском СИЗО №13. В настоящее время он находится в больнице под стражей прикованный наручниками к кровати с серьезными травмами, которые повлекли длительную потерю сознания, говорится в сообщении. УВКБ ООН надеется, что с беженцем будут вести себя гуманно и не отправят обратно в тюрьму до тщательного медицинского обследованию на предмет внутренних повреждений.

УВКБ ООН призывает пенитенциарную службу и правоохранительные органы немедленно начать прозрачное расследование этого ужасного преступления и привлечь к ответственности лиц, не обеспечивших безопасность задержанного.

УВКБ ООН неоднократно отмечало в своих обращениях в государственные органы Украины, в частности в Государственную миграционную и Пенитенциарную службу, а также в Генеральную прокуратуру, что экстрадиция беженца или искателя статуса беженца в страну происхождения будет расценена как высылка и серьезное нарушение национального законодательства и международных обязательств Украины.

УВКБ ООН продолжает призывать воздержаться от экстрадиции, освободить первого беженца из заключения и разрешить ему выезд в страну переселения.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антониу Гутерриш обратился с письмом к Президенту Украины Виктору Януковичу, чтобы привлечь его личное внимание к данному делу и заручиться помощью в ее решении. Верховный комиссар выразил свою глубокую обеспокоенность, поскольку экстрадиция будет расценена как нарушение основополагающих принципов международного права в сфере защиты беженцев.

Региональный представитель УВКБ ООН и его коллеги ожидают получения свободного доступа к лицам под опекой организации, поскольку при данных обстоятельствах невозможно убедиться, находится ли первый из них на территории Украины и получает ли второй надлежащий уход.