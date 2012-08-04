Капрановы идут в нардепы - кандидатскую присягу подписали кровью

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали все делегаты съезда.

Третьим в списке идет министр иностранных дел Украины 2007-2009 годов Владимир Огрызко, четвертым – политолог Александр Палий, замыкает пятерку кобзарь Тарас Компаниченко.

В.Капранов объяснил выбор братьев идти в политику тем, что писатели не могут оставаться в стороне, когда обществу объявлена война. «Мы должны дать отпор, иначе история нам не простит», - подчеркнул он.

Выступая перед собравшимися на съезде, лидер Украинской платформы «Собор» Павел Жебривский отметил, что партия принципиально отказалась включать в свой избирательный список действующих политиков, бывших должностных лиц.

«Мы отдали эту площадку, эту платформу общественным нравственным авторитетам. Они должны не допустить изменения ментальности в Украине, которое сегодня насаждает действующая власть», - объяснил П.Жебривский.

Он отметил, что для Украинской платформы «Собор» это долгосрочный проект, который не исчерпает себя после 28 октября.

«Мы стремимся стать центром притяжения для патриотических сил в государстве, наша задача – поднять флаг национал-демократии в Украине. Поэтому мы продолжим сплачивать вокруг себя авторитетов общественного мнения», - сообщил П.Жебривский.

На съезде была презентована программа партии, обращение ко всем оппозиционным политическим силам Украины, а также зачитана присяга, которую будут подписывать все кандидаты в депутаты. Братья Капрановы скрепили свои подписи под присягой собственной кровью, аргументировав тем, что ничто лучшего не засвидетельствует искренность их намерений.