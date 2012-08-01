Студенты под окнами Азарова требуют вернуть «украденные стипендии»

Как передает корреспондент УНИАН, участники митинга заявляют, что, согласно решению Кабмина, размеры стипендий фактически уменьшились на 200 грн., и уже в июле студенты получили меньшие суммы, чем в июне.

Участники акции выкрикивают лозунги: «Отдайте студентам стипендии!», «Совесть не купишь!», «Продайте Межигорье, отдайте стипендию!».

Также митингующие держат в руках плакаты, на которых нарисованы министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник и вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей Тигипко. На одном из плакатов надпись: «Стабильность преодолена - руина достигнута».

Инициаторами акции выступили оппозиционные молодежные организации.

Как сообщал УНИАН, 25 июля вице-премьер-министр - министр социальной политики С.Тигипко сообщил, что Кабинет министров Украины повысил уровень базовой стипендии для студентов.

Он объяснил, что уровень базовой стипендии для студентов был определен в 2008 году, и в дальнейшем этот уровень пересчитывался в зависимости от уровня инфляции, однако все равно размер базовой стипендии оставался неизменным.

Вместе с тем, в Украинской ассоциации студенческого самоуправления заявили, что июле размеры стипендий студентам были снижены на 200 грн.

Президент УАСС Елизавета Щепетильникова заявила, что организация провела опрос среди студентов, результаты которого показали, что на сегодняшний день более 30% опрошенных получили стипендию не в полном объеме, а более 20% студентов вообще не получили стипендию за июль.

30 июля в Минобразования заверили, что всем без исключения вузам расходы на выплату стипендии и индексации перечислены в полном объеме.

В министерстве отметили, что на сегодняшний день размер минимальной академической ординарной (обычной) стипендии студента высшего учебного заведения ІІІ – IV уровней аккредитации составляет 530 грн в месяц. Учитывая, что такая стипендия подлежит индексации на 36,7%, или на 194,51 грн, студент должен получить 530+194,51=724,51 грн.