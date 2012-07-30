Оппозиция обнародовала имена кандидатов, которые будут идти по списку (полный список)

15:45, 30 июля 2012
Политика
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Объединенная оппозиция обнародовала полный список кандидатов в народные депутаты, которые будут баллотироваться по партийному списку в многомандатном избирательном округе от ВО "Батькивщина".

Имена озвучили на съезде

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, в список вошли:

1 Тимошенко Юлия Владимировна

2 Яценюк Арсений Петрович

3 Гриценко Анатолий Степанович

4 Турчинов Александр Валентинович

5 Луценко Юрий Витальевич

6 Кириленко Вячеслав Анатолиевич

7 Немыря Григорий Михайлович

8 Соболев Сергей Владимирович

9 Тарасюк Борис Иванович

10 Томенко Николай Владимирович

11 Княжицкий Николай Леонидович

12 Джемилёв Мустафа

13 Кожемякин Андрей Анатольевич

14 Гриневич Лилия Михайловна

15 Кириленко Иван Григорьевич

16 Федорчук Ярослав Петрович

17 Мартыненко Николай Владимирович

18 Луценко Ирина Степановна

19 Пышный Андрей Григорьевич

20 Власенко Сергей Владимирович

21 Парубий Андрей Владимирович

22 Кужель Александра Владимировна

23 Кубив Степан Иванович

24 Аваков Арсен Борисович

25 Одарченко Юрий Витальевич

26 Оробец Олеся Юрьевна

27 Пашинский Сергей Владимирович

28 Абдуллин Александр Рафкатович

29 Павелко Андрей Васильевич

30 Шлемко Дмитрий Васильевич

31 Забзалюк Роман Емельянович

32 Москаль Геннадий Геннадиевич

33 Шевченко Андрей Витальевич

34 Дзендзерский Денис Викторович

35 Сушкевич Валерий Михайлович

36 Деревляный Василий Тимофеевич

37 Князевич Руслан Петрович

38 Денисова Людмила Леонтьевна

39 Фаермарк Сергей Александрович

40 Швец Виктор Дмитриевич

41 Иванчук Андрей Владимирович

42 Лукьянчук Руслан Валерьевич

43 Бурбак Максим Юрьевич

44 Павловский Андрей Михайлович

45 Бондарев Константин Анатолиевич

46 Сергиенко Леонид Григорьевич

47 Сас Сергей Владимирович

48 Сенченко Андрей Виленович

49 Табалов Александр Николаевич

50 Кравчук Василий Петрович

51 Кальченко Валерий Михайлович

52 Петренко Павел Дмитриевич

53 Слюз Татьяна Ярославовна

54 Шкварилюк Владимир Васильевич

55 Дончак Татьяна Анатольевна

56 Головко Валерий Анатольевич

57 Данилов Виталий Богданович

58 Скосар Игорь Евгеньевич

59 Полочанинов Владимир Геннадьевич

60 Кондратюк Елена Константиновна

61 Лунченко Валерий Валериевич

62 Немилостивый Виталий Александрович

63 Стець Юрий Ярославович

64 Дубовой Александр Федорович

65 Стаднийчук Роман Васильевич

66 Мериков Вадим Иванович

67 Шевчук Олег Борисович

68 Макул Леонид Яковлевич

69 Ледовских Елена Владимировна

70 Грынив Игорь Алексеевич

71 Чубатенко Александр Николаевич

72 Колганова Елена Валериевна

73 Богдан Руслан Дмитриевич

74 Триндюк Юрий Григорьевич

75 Заставный Роман Иосифович

76 Семерак Остап Михайлович

77 Ярошенко Александр Александрович

78 Прокопчук Юрий Владимирович

79 Мойсик Владимир Романович

80 Петренко Вадим Михайлович

81 Кудлаенко Сергей Владимирович

82 Крайний Валерий Григорьевич

83 Лиски Игорь Иванович

84 Ливинский Михаил Александрович

85 Волынец Михаил Яковлевич

86 Ткач Роман Владимирович

87 Шкиль Андрей Васильевич

88 Болюра Антонина Владимировна

89 Еленский Виктор Евгеньевич

90 Коваль Вячеслав Станиславович

91 Грымчак Юрий Николаевич

92 Ксенжук Александр Степанович

93 Шаго Евгений Петрович

94 Сидорчук Вадим Васильевич

95 Олийнык Виктор Степанович

96 Рябека Александр Григорьевич

97 Давтян Александр Саркисович

98 Бабенко Валерий Борисович

99 Ковзель Николай Олегович

100 Подгорный Сергей Петрович

101 Сухомлин Сергей Иванович

102 Лысенко Александр Николаевич

103 Клочко Николай Алексеевич

104 Шевчук Сергей Владимирович

105 Бондаренко Елена Федоровна

106 Урсуленко Елена Борисовна

107 Даневич Николай Владимирович

108 Сочка Александр Александрович

109 Старикова Наталия Владимировна

110 Уколов Виктор Александрович

111 Чубаров Рефат Абдурахманович

112 Гугнин Эдуард Анатолиевич

113 Трегубов Юрий Валентинович

114 Пидлисный Юрий Теофилович

115 Мунтян Иван Николаевич

116 Боднар Ольга Борисович

117 Данилишин Иван Ярославович

118 Соколов Михаил Владимирович

119 Малик Ирина Николаевна

120 Радковский Олег Владимирович

121 Пиза Александр Зиновьевич

122 Билорус Олег Григорьевич

123 Нерета Александр Николаевич

124 Костенко Павел Иванович

125 Чеботарь Сергей Иванович

126 Пинзеник Павел Васильевич

127 Шустик Елена Юрьевна

128 Корж Виталий Терентьевич

129 Гырля Екатерина Александровна

130 Ефремова Ирина Алексеевна

131 Тищенко Олег Иванович

132 Башкиров Михаил Михайлович

133 Крулько Иван Иванович

134 Ляшенко Андрей Николаевич

135 Щербаковская Людмила Михайловна

136 Мыколаенко Владимир Васильевич

137 Сташук Виталий Филимонович

138 Кодола Александр Михайлович

139 Романов Роман Анатолиевич

140 Веригина Ирина Константиновна

141 Мепаришвили Хвыча Нодарович

142 Мищенко Сергей Григорьевич

143 Ягоферов Анатолий Николаевич

144 Скляр Олег Васильевич

145 Велижанский Сергей Константинович

146 Куйбида Василий Степанович

147 Онищенко Юрий Петрович

148 Максимец Ярослав Владимирович

149 Трищанович Сергей Валентинович

150 Павлычко Дмитрий Васильевич

151 Онищенко Анна Владимировна

152 Шишкина Элина Викторовна

153 Романчук Николай Павлович

154 Стешенко Александр Николаевич

155 Писный Василий Михайлович

156 Шишкина Зоя Леонидовна

157 Ересько Игорь Геннадиевич

158 Сторожук Дмитрий Анатолиевич

159 Арутюнов Гарегин Рафаэлович

160 Ильницкий Ярослав Васильевич

161 Пономаренко Александр Владимирович

162 Ревуцкий Андрей Викторович

163 Зелинский Николай Здиславович

164 Костюк Анна Ивановна

165 Левцун Владимир Иванович

166 Пудов Борис Николаевич

167 Чечотка Богдан Романович

168 Потапчук Николай Леонтьевич

169 Ландяк Петр Дмитриевич

170 Равлюк Андрей Григорьевич

171 Передерий Вячеслав Григорьевич

172 Гнаткевич Юрий Васильевич

173 Кремень Тарас Дмитриевич

174 Давимука Степан Антонович

175 Бурдонос Александр Юрьевич

176 Сушко Роман Васильевич

177 Бородин Всеволод Владимирович

178 Горбунов Александр Владимирович

179 Костишин Владимир Иванович

180 Юрик Тарас Зиновьевич

181 Лесков Валерий Александрович

182 Бойко Елена Петровна

183 Ливринц Антон Антонович

184 Драюк Сергей Евсеевич

185 Засанский Владимир Иванович

186 Ладовский Николай Васильевич

187 Алексеев Игорь Сергеевич

188 Гонский Владимир Васильевич

189 Пеляк Владимир Степанович

190 Мординский Николай Петрович

191 Галаченко Александр Александрович

192 Яремчук Владимир Андреевич

193 Свитлык Петр Михайлович

194 Лукьянчук Виктор Владимирович

195 Барский Александр Леонидович

196 Богославец Татьяна Владимировна

197 Веселов Сергей Робертович

198 Якимец Дмитрий Анатольевич

199 Войтенко Владимир Владимирович

200 Будинский Ростислав Зиновьевич

201 Белоножко Олег Вячеславович

202 Корх Олег Викторович

203 Евтушок Сергей Николаевич

204 Курко Ярослав Степанович

205 Малярчук Николай Антонович

206 Кривенко Вадим Валериевич

207 Кожан Александр Васильевич

208 Топчий Павел Сергеевич

209 Оверко Владимир Петрович

210 Гоцул Игорь Евгеньевич

211 Олексиенко Максим Леонидович

212 Пуршага Александр Иванович

213 Пешко Петр Степанович

214 Романюк Юрий Дмитриевич

215 Крискив Игорь Николаевич

216 Репела Петр Иосифович

217 Мельник Александр Григорьевич

218 Кравченко Василий Анатолиевич

219 Пульный Сергей Николаевич

220 Атерлей Виктор Анатолиевич

221 Шевченко Геннадий Николаевич

222 Олийнык Анатолий Петрович

223 Пешко Петр Степанович

224 Габай Василий Михайлович

225 Катрич Анатолий Петрович

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