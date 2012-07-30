Оппозиция обнародовала имена кандидатов, которые будут идти по списку (полный список)

Объединенная оппозиция обнародовала полный список кандидатов в народные депутаты, которые будут баллотироваться по партийному списку в многомандатном избирательном округе от ВО "Батькивщина".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, в список вошли: 1 Тимошенко Юлия Владимировна 2 Яценюк Арсений Петрович 3 Гриценко Анатолий Степанович 4 Турчинов Александр Валентинович 5 Луценко Юрий Витальевич 6 Кириленко Вячеслав Анатолиевич 7 Немыря Григорий Михайлович 8 Соболев Сергей Владимирович 9 Тарасюк Борис Иванович 10 Томенко Николай Владимирович 11 Княжицкий Николай Леонидович 12 Джемилёв Мустафа 13 Кожемякин Андрей Анатольевич 14 Гриневич Лилия Михайловна 15 Кириленко Иван Григорьевич 16 Федорчук Ярослав Петрович 17 Мартыненко Николай Владимирович 18 Луценко Ирина Степановна 19 Пышный Андрей Григорьевич 20 Власенко Сергей Владимирович 21 Парубий Андрей Владимирович 22 Кужель Александра Владимировна 23 Кубив Степан Иванович 24 Аваков Арсен Борисович 25 Одарченко Юрий Витальевич 26 Оробец Олеся Юрьевна 27 Пашинский Сергей Владимирович 28 Абдуллин Александр Рафкатович 29 Павелко Андрей Васильевич 30 Шлемко Дмитрий Васильевич 31 Забзалюк Роман Емельянович 32 Москаль Геннадий Геннадиевич 33 Шевченко Андрей Витальевич 34 Дзендзерский Денис Викторович 35 Сушкевич Валерий Михайлович 36 Деревляный Василий Тимофеевич 37 Князевич Руслан Петрович 38 Денисова Людмила Леонтьевна 39 Фаермарк Сергей Александрович 40 Швец Виктор Дмитриевич 41 Иванчук Андрей Владимирович 42 Лукьянчук Руслан Валерьевич 43 Бурбак Максим Юрьевич 44 Павловский Андрей Михайлович 45 Бондарев Константин Анатолиевич 46 Сергиенко Леонид Григорьевич 47 Сас Сергей Владимирович 48 Сенченко Андрей Виленович 49 Табалов Александр Николаевич 50 Кравчук Василий Петрович 51 Кальченко Валерий Михайлович 52 Петренко Павел Дмитриевич 53 Слюз Татьяна Ярославовна 54 Шкварилюк Владимир Васильевич 55 Дончак Татьяна Анатольевна 56 Головко Валерий Анатольевич 57 Данилов Виталий Богданович 58 Скосар Игорь Евгеньевич 59 Полочанинов Владимир Геннадьевич 60 Кондратюк Елена Константиновна 61 Лунченко Валерий Валериевич 62 Немилостивый Виталий Александрович 63 Стець Юрий Ярославович 64 Дубовой Александр Федорович 65 Стаднийчук Роман Васильевич 66 Мериков Вадим Иванович 67 Шевчук Олег Борисович 68 Макул Леонид Яковлевич 69 Ледовских Елена Владимировна 70 Грынив Игорь Алексеевич 71 Чубатенко Александр Николаевич 72 Колганова Елена Валериевна 73 Богдан Руслан Дмитриевич 74 Триндюк Юрий Григорьевич 75 Заставный Роман Иосифович 76 Семерак Остап Михайлович 77 Ярошенко Александр Александрович 78 Прокопчук Юрий Владимирович 79 Мойсик Владимир Романович 80 Петренко Вадим Михайлович 81 Кудлаенко Сергей Владимирович 82 Крайний Валерий Григорьевич 83 Лиски Игорь Иванович 84 Ливинский Михаил Александрович 85 Волынец Михаил Яковлевич 86 Ткач Роман Владимирович 87 Шкиль Андрей Васильевич 88 Болюра Антонина Владимировна 89 Еленский Виктор Евгеньевич 90 Коваль Вячеслав Станиславович 91 Грымчак Юрий Николаевич 92 Ксенжук Александр Степанович 93 Шаго Евгений Петрович 94 Сидорчук Вадим Васильевич 95 Олийнык Виктор Степанович 96 Рябека Александр Григорьевич 97 Давтян Александр Саркисович 98 Бабенко Валерий Борисович 99 Ковзель Николай Олегович 100 Подгорный Сергей Петрович 101 Сухомлин Сергей Иванович 102 Лысенко Александр Николаевич 103 Клочко Николай Алексеевич 104 Шевчук Сергей Владимирович 105 Бондаренко Елена Федоровна 106 Урсуленко Елена Борисовна 107 Даневич Николай Владимирович 108 Сочка Александр Александрович 109 Старикова Наталия Владимировна 110 Уколов Виктор Александрович 111 Чубаров Рефат Абдурахманович 112 Гугнин Эдуард Анатолиевич 113 Трегубов Юрий Валентинович 114 Пидлисный Юрий Теофилович 115 Мунтян Иван Николаевич 116 Боднар Ольга Борисович 117 Данилишин Иван Ярославович 118 Соколов Михаил Владимирович 119 Малик Ирина Николаевна 120 Радковский Олег Владимирович 121 Пиза Александр Зиновьевич 122 Билорус Олег Григорьевич 123 Нерета Александр Николаевич 124 Костенко Павел Иванович 125 Чеботарь Сергей Иванович 126 Пинзеник Павел Васильевич 127 Шустик Елена Юрьевна 128 Корж Виталий Терентьевич 129 Гырля Екатерина Александровна 130 Ефремова Ирина Алексеевна 131 Тищенко Олег Иванович 132 Башкиров Михаил Михайлович 133 Крулько Иван Иванович 134 Ляшенко Андрей Николаевич 135 Щербаковская Людмила Михайловна 136 Мыколаенко Владимир Васильевич 137 Сташук Виталий Филимонович 138 Кодола Александр Михайлович 139 Романов Роман Анатолиевич 140 Веригина Ирина Константиновна 141 Мепаришвили Хвыча Нодарович 142 Мищенко Сергей Григорьевич 143 Ягоферов Анатолий Николаевич 144 Скляр Олег Васильевич 145 Велижанский Сергей Константинович 146 Куйбида Василий Степанович 147 Онищенко Юрий Петрович 148 Максимец Ярослав Владимирович 149 Трищанович Сергей Валентинович 150 Павлычко Дмитрий Васильевич 151 Онищенко Анна Владимировна 152 Шишкина Элина Викторовна 153 Романчук Николай Павлович 154 Стешенко Александр Николаевич 155 Писный Василий Михайлович 156 Шишкина Зоя Леонидовна 157 Ересько Игорь Геннадиевич 158 Сторожук Дмитрий Анатолиевич 159 Арутюнов Гарегин Рафаэлович 160 Ильницкий Ярослав Васильевич 161 Пономаренко Александр Владимирович 162 Ревуцкий Андрей Викторович 163 Зелинский Николай Здиславович 164 Костюк Анна Ивановна 165 Левцун Владимир Иванович 166 Пудов Борис Николаевич 167 Чечотка Богдан Романович 168 Потапчук Николай Леонтьевич 169 Ландяк Петр Дмитриевич 170 Равлюк Андрей Григорьевич 171 Передерий Вячеслав Григорьевич 172 Гнаткевич Юрий Васильевич 173 Кремень Тарас Дмитриевич 174 Давимука Степан Антонович 175 Бурдонос Александр Юрьевич 176 Сушко Роман Васильевич 177 Бородин Всеволод Владимирович 178 Горбунов Александр Владимирович 179 Костишин Владимир Иванович 180 Юрик Тарас Зиновьевич 181 Лесков Валерий Александрович 182 Бойко Елена Петровна 183 Ливринц Антон Антонович 184 Драюк Сергей Евсеевич 185 Засанский Владимир Иванович 186 Ладовский Николай Васильевич 187 Алексеев Игорь Сергеевич 188 Гонский Владимир Васильевич 189 Пеляк Владимир Степанович 190 Мординский Николай Петрович 191 Галаченко Александр Александрович 192 Яремчук Владимир Андреевич 193 Свитлык Петр Михайлович 194 Лукьянчук Виктор Владимирович 195 Барский Александр Леонидович 196 Богославец Татьяна Владимировна 197 Веселов Сергей Робертович 198 Якимец Дмитрий Анатольевич 199 Войтенко Владимир Владимирович 200 Будинский Ростислав Зиновьевич 201 Белоножко Олег Вячеславович 202 Корх Олег Викторович 203 Евтушок Сергей Николаевич 204 Курко Ярослав Степанович 205 Малярчук Николай Антонович 206 Кривенко Вадим Валериевич 207 Кожан Александр Васильевич 208 Топчий Павел Сергеевич 209 Оверко Владимир Петрович 210 Гоцул Игорь Евгеньевич 211 Олексиенко Максим Леонидович 212 Пуршага Александр Иванович 213 Пешко Петр Степанович 214 Романюк Юрий Дмитриевич 215 Крискив Игорь Николаевич 216 Репела Петр Иосифович 217 Мельник Александр Григорьевич 218 Кравченко Василий Анатолиевич 219 Пульный Сергей Николаевич 220 Атерлей Виктор Анатолиевич 221 Шевченко Геннадий Николаевич 222 Олийнык Анатолий Петрович 223 Пешко Петр Степанович 224 Габай Василий Михайлович 225 Катрич Анатолий Петрович

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