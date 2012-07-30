Оппозиция обнародовала имена кандидатов, которые будут идти по списку (полный список)
Объединенная оппозиция обнародовала полный список кандидатов в народные депутаты, которые будут баллотироваться по партийному списку в многомандатном избирательном округе от ВО "Батькивщина".
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, в список вошли:
1 Тимошенко Юлия Владимировна
2 Яценюк Арсений Петрович
3 Гриценко Анатолий Степанович
4 Турчинов Александр Валентинович
5 Луценко Юрий Витальевич
6 Кириленко Вячеслав Анатолиевич
7 Немыря Григорий Михайлович
8 Соболев Сергей Владимирович
9 Тарасюк Борис Иванович
10 Томенко Николай Владимирович
11 Княжицкий Николай Леонидович
12 Джемилёв Мустафа
13 Кожемякин Андрей Анатольевич
14 Гриневич Лилия Михайловна
15 Кириленко Иван Григорьевич
16 Федорчук Ярослав Петрович
17 Мартыненко Николай Владимирович
18 Луценко Ирина Степановна
19 Пышный Андрей Григорьевич
20 Власенко Сергей Владимирович
21 Парубий Андрей Владимирович
22 Кужель Александра Владимировна
23 Кубив Степан Иванович
24 Аваков Арсен Борисович
25 Одарченко Юрий Витальевич
26 Оробец Олеся Юрьевна
27 Пашинский Сергей Владимирович
28 Абдуллин Александр Рафкатович
29 Павелко Андрей Васильевич
30 Шлемко Дмитрий Васильевич
31 Забзалюк Роман Емельянович
32 Москаль Геннадий Геннадиевич
33 Шевченко Андрей Витальевич
34 Дзендзерский Денис Викторович
35 Сушкевич Валерий Михайлович
36 Деревляный Василий Тимофеевич
37 Князевич Руслан Петрович
38 Денисова Людмила Леонтьевна
39 Фаермарк Сергей Александрович
40 Швец Виктор Дмитриевич
41 Иванчук Андрей Владимирович
42 Лукьянчук Руслан Валерьевич
43 Бурбак Максим Юрьевич
44 Павловский Андрей Михайлович
45 Бондарев Константин Анатолиевич
46 Сергиенко Леонид Григорьевич
47 Сас Сергей Владимирович
48 Сенченко Андрей Виленович
49 Табалов Александр Николаевич
50 Кравчук Василий Петрович
51 Кальченко Валерий Михайлович
52 Петренко Павел Дмитриевич
53 Слюз Татьяна Ярославовна
54 Шкварилюк Владимир Васильевич
55 Дончак Татьяна Анатольевна
56 Головко Валерий Анатольевич
57 Данилов Виталий Богданович
58 Скосар Игорь Евгеньевич
59 Полочанинов Владимир Геннадьевич
60 Кондратюк Елена Константиновна
61 Лунченко Валерий Валериевич
62 Немилостивый Виталий Александрович
63 Стець Юрий Ярославович
64 Дубовой Александр Федорович
65 Стаднийчук Роман Васильевич
66 Мериков Вадим Иванович
67 Шевчук Олег Борисович
68 Макул Леонид Яковлевич
69 Ледовских Елена Владимировна
70 Грынив Игорь Алексеевич
71 Чубатенко Александр Николаевич
72 Колганова Елена Валериевна
73 Богдан Руслан Дмитриевич
74 Триндюк Юрий Григорьевич
75 Заставный Роман Иосифович
76 Семерак Остап Михайлович
77 Ярошенко Александр Александрович
78 Прокопчук Юрий Владимирович
79 Мойсик Владимир Романович
80 Петренко Вадим Михайлович
81 Кудлаенко Сергей Владимирович
82 Крайний Валерий Григорьевич
83 Лиски Игорь Иванович
84 Ливинский Михаил Александрович
85 Волынец Михаил Яковлевич
86 Ткач Роман Владимирович
87 Шкиль Андрей Васильевич
88 Болюра Антонина Владимировна
89 Еленский Виктор Евгеньевич
90 Коваль Вячеслав Станиславович
91 Грымчак Юрий Николаевич
92 Ксенжук Александр Степанович
93 Шаго Евгений Петрович
94 Сидорчук Вадим Васильевич
95 Олийнык Виктор Степанович
96 Рябека Александр Григорьевич
97 Давтян Александр Саркисович
98 Бабенко Валерий Борисович
99 Ковзель Николай Олегович
100 Подгорный Сергей Петрович
101 Сухомлин Сергей Иванович
102 Лысенко Александр Николаевич
103 Клочко Николай Алексеевич
104 Шевчук Сергей Владимирович
105 Бондаренко Елена Федоровна
106 Урсуленко Елена Борисовна
107 Даневич Николай Владимирович
108 Сочка Александр Александрович
109 Старикова Наталия Владимировна
110 Уколов Виктор Александрович
111 Чубаров Рефат Абдурахманович
112 Гугнин Эдуард Анатолиевич
113 Трегубов Юрий Валентинович
114 Пидлисный Юрий Теофилович
115 Мунтян Иван Николаевич
116 Боднар Ольга Борисович
117 Данилишин Иван Ярославович
118 Соколов Михаил Владимирович
119 Малик Ирина Николаевна
120 Радковский Олег Владимирович
121 Пиза Александр Зиновьевич
122 Билорус Олег Григорьевич
123 Нерета Александр Николаевич
124 Костенко Павел Иванович
125 Чеботарь Сергей Иванович
126 Пинзеник Павел Васильевич
127 Шустик Елена Юрьевна
128 Корж Виталий Терентьевич
129 Гырля Екатерина Александровна
130 Ефремова Ирина Алексеевна
131 Тищенко Олег Иванович
132 Башкиров Михаил Михайлович
133 Крулько Иван Иванович
134 Ляшенко Андрей Николаевич
135 Щербаковская Людмила Михайловна
136 Мыколаенко Владимир Васильевич
137 Сташук Виталий Филимонович
138 Кодола Александр Михайлович
139 Романов Роман Анатолиевич
140 Веригина Ирина Константиновна
141 Мепаришвили Хвыча Нодарович
142 Мищенко Сергей Григорьевич
143 Ягоферов Анатолий Николаевич
144 Скляр Олег Васильевич
145 Велижанский Сергей Константинович
146 Куйбида Василий Степанович
147 Онищенко Юрий Петрович
148 Максимец Ярослав Владимирович
149 Трищанович Сергей Валентинович
150 Павлычко Дмитрий Васильевич
151 Онищенко Анна Владимировна
152 Шишкина Элина Викторовна
153 Романчук Николай Павлович
154 Стешенко Александр Николаевич
155 Писный Василий Михайлович
156 Шишкина Зоя Леонидовна
157 Ересько Игорь Геннадиевич
158 Сторожук Дмитрий Анатолиевич
159 Арутюнов Гарегин Рафаэлович
160 Ильницкий Ярослав Васильевич
161 Пономаренко Александр Владимирович
162 Ревуцкий Андрей Викторович
163 Зелинский Николай Здиславович
164 Костюк Анна Ивановна
165 Левцун Владимир Иванович
166 Пудов Борис Николаевич
167 Чечотка Богдан Романович
168 Потапчук Николай Леонтьевич
169 Ландяк Петр Дмитриевич
170 Равлюк Андрей Григорьевич
171 Передерий Вячеслав Григорьевич
172 Гнаткевич Юрий Васильевич
173 Кремень Тарас Дмитриевич
174 Давимука Степан Антонович
175 Бурдонос Александр Юрьевич
176 Сушко Роман Васильевич
177 Бородин Всеволод Владимирович
178 Горбунов Александр Владимирович
179 Костишин Владимир Иванович
180 Юрик Тарас Зиновьевич
181 Лесков Валерий Александрович
182 Бойко Елена Петровна
183 Ливринц Антон Антонович
184 Драюк Сергей Евсеевич
185 Засанский Владимир Иванович
186 Ладовский Николай Васильевич
187 Алексеев Игорь Сергеевич
188 Гонский Владимир Васильевич
189 Пеляк Владимир Степанович
190 Мординский Николай Петрович
191 Галаченко Александр Александрович
192 Яремчук Владимир Андреевич
193 Свитлык Петр Михайлович
194 Лукьянчук Виктор Владимирович
195 Барский Александр Леонидович
196 Богославец Татьяна Владимировна
197 Веселов Сергей Робертович
198 Якимец Дмитрий Анатольевич
199 Войтенко Владимир Владимирович
200 Будинский Ростислав Зиновьевич
201 Белоножко Олег Вячеславович
202 Корх Олег Викторович
203 Евтушок Сергей Николаевич
204 Курко Ярослав Степанович
205 Малярчук Николай Антонович
206 Кривенко Вадим Валериевич
207 Кожан Александр Васильевич
208 Топчий Павел Сергеевич
209 Оверко Владимир Петрович
210 Гоцул Игорь Евгеньевич
211 Олексиенко Максим Леонидович
212 Пуршага Александр Иванович
213 Пешко Петр Степанович
214 Романюк Юрий Дмитриевич
215 Крискив Игорь Николаевич
216 Репела Петр Иосифович
217 Мельник Александр Григорьевич
218 Кравченко Василий Анатолиевич
219 Пульный Сергей Николаевич
220 Атерлей Виктор Анатолиевич
221 Шевченко Геннадий Николаевич
222 Олийнык Анатолий Петрович
223 Пешко Петр Степанович
224 Габай Василий Михайлович
225 Катрич Анатолий Петрович