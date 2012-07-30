К отставке Томенко вернутся осенью, если он захочет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

«Если Николай Владимирович будет настаивать на рассмотрении своего заявления, то, думаю, что Верховная Рада может вернуться в сентябре месяце к его рассмотрению», - сказал А.Ефремов.

«Но пока я таких настоятельных требований не слышал в данном вопросе, а Верховная Рада не включила его на рассмотрение в повестку дня. Поэтому только по его настоянию может быть дальнейшее движение по данному документу. Или он не отзовет соответствующее заявление, и тогда Верховная Рада может проголосовать за этот документ. В зависимости от ситуации, которая будет складываться», - добавил А.Ефремов.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла закон "Об основах государственной языковой политики", что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

4 июля Н.Томенко написал заявление об отставке в знак протеста против принятия этого закона.