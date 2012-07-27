Власенко узнал, что Тимошенко могут заставить появиться в суде виртуально

В Центральной клинической больнице «Укрзалізниці» в Харькове готовится помещение для участия экс-премьер-министра Юлии Тимошенко в судебном процессе относительно ЕЭСУ в режиме видеоконференции.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко после посещения экс-премьера в больнице.

Он подчеркнул, что имеет только неофициальную информацию по этому поводу. Защитник также отметил, что любые попытки «притащить» Ю.Тимошенко на видеоконференцию будут незаконными.

«Два момента. Момент первый: насколько мне известно – готовится на том же этаже. Конечно, у меня информация абсолютно не официальная, поскольку нам официально никто не сообщал. Второй момент: я хочу обратить внимание, что это абсолютно незаконное действие. Не предусмотрено участие в судебном заседании в режиме видеоконференции. Предусмотрено участие только в отдельных следственных действиях. Такое участие со стороны Юлии Владимировны возможно только в одном случае, если будет письменное заявление от самой Юлии Владимировны, так звучит статья. Против воли человека его нельзя затолкнуть в режим видеоконференции», - сказал С.Власенко.

«Не будет никакой видеоконференции, это все незаконно. Они могут кино показывать, могут друг друга там снимать, невозможна видеоконференция. Они могут притащить Тимошенко, прилепить ее скотчем к столу, поставить камеру и сказать, что мы проводим суд по видеоконференции. Но это к закону не имеет никакого отношения», - добавил защитник.

В то же время он отметил, что сама Ю.Тимошенко отбрасывает возможность своего участия в судебном заседании 31 июля по делу относительно ЕЭСУ.

«Крайне негативное отношение. Она категорически против этого, она не принимает каких-либо эрзац-процессов и тому подобное. Ее и так на процессе лишают всяческих возможных прав, а так они хотят судить по телевизору. Так пусть тогда фотографию судят уже», - сказал С.Власенко.

По словам С.Власенко, медики харьковской больницы делают вид, что приготовление специального помещения для проведения видеоконференции не ведется.

«Они как рыбы молчат. Они делают вид, что они ничего не знают. На девятом этаже полным ходом идут ремонтные работы. Они в этот блок никого не допускают. Там есть грузовой лифт, я хотел этим лифтом поехать, они меня даже не допустили туда. То есть, они полностью готовят комнату», - сказал защитник.

На данное время у руководства ЦКБ «Укрзалізниці» не удалось получить комментарий относительно возможных приготовлений специального помещения для участия Ю.Тимошенко в судебном заседании 31 июля в режиме видеоконференции.