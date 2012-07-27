Адвокат: Лазаренко готов общаться со следователями Генпрокуратуры

Об этом газете «Сегодня» сообщила адвокат П.Лазаренко Марина Долгопола.

В комментарии П.Лазаренко, распространенном его адвокатом, говорится: "В последнее время руководством Генпрокуратуры было сделано несколько заявлений о том, что я, Лазаренко Павел Иванович, отказываюсь от встречи с представителями прокуратуры для дачи свидетельств. По этому поводу сообщаю, что во время моей встречи в декабре 2010 года со следователем Генпрокуратуры я ответил на все вопросы, которые были мне заданы следователем. Если же у следствия возникло определенное непонимание относительно сути полученных от меня объяснений, то я заявляю о своей готовности предоставить следствию разъяснения".

Газета напоминает, что в апреле текущего года первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин заявил, что у прокуратуры есть доказательства причастности экс-премьеров Юлии Тимошенко и П.Лазаренко к убийству депутат Евгения Щербаня. Позже американская сторона не разрешила Р.Кузьмину допросить П.Лазаренко, отметив, что не может заставить экс-премьера дать показания.