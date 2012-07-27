Евросуд обязал Украину выплатить рекордную компенсацию

Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить компенсацию в размере 154 тыс. евро жителю Ивано-Франковской области Богдану Савицкому. Об этом сообщает Коммерсант-Украина.

В пресс-службе ЕСПЧ отметили, что при принятии решения суд "руководствовался ст. 41 Конвенции по правам человека о справедливой сатисфакции".

О том, что государство должно ему более 150 тыс. евро, господин Савицкий узнал от журналистов.

"Последние 14 лет я живу на нищенскую пенсию инвалида. Получаю около тысячи гривен,— рассказал 45-летний Богдан Савицкий.— Из-за травмы позвоночника я теперь передвигаюсь только в инвалидной коляске".

В августе 1998 года Богдан Савицкий, по его словам, был избит нарядом патрульно-постовой службы Городенковского райотдела милиции Ивано-Франковской области.

"После работы зашел с друзьями в бар, а затем обнаружил, что у меня пропал велосипед,— вспоминает господин Савицкий.— Поблизости оказалась автозаправочная станция. Я пошел туда, и у меня возник конфликт с оператором АЗС, который не разрешил мне позвонить домой по служебному телефону, а вместо этого вызвал милицию".

Прибывшие на место милиционеры, как утверждает господин Савицкий, избили его — врачи диагностировали у него переломы двух позвонков.

Правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ при Министерстве юстиции Назар Кульчицкий заявил, что сумма, которую государство обязано выплатить господину Савицкому,— самая большая компенсация, присужденная ЕСПЧ Украине.

"По делу "Гонгадзе против Украины" (суд признал, что государство не защитило право журналиста Георгия Гонгадзе на жизнь) Европейский суд вынес решение о выплате 100 тыс. евро. На такой рекордный размер компенсации, несомненно, повлияло то, что человек остался инвалидом I группы,— считает господин Кульчицкий.— Савицкий ни в чем не подозревался, поэтому в ЕСПЧ решили, что это свидетельствует о высшем уровне самоуправства со стороны милиции. Отягчающим обстоятельством стало и слишком долгое рассмотрение дела в Украине, которое причинило много душевных страданий потерпевшему".

Теперь у Министерства юстиции есть три месяца, чтобы опротестовать решение Европейского суда по правам человека.

"Однозначно есть причины говорить о неэффективности и затянутости судебного процесса, но я не уверен, что можно говорить о жестоком обращении. Необходимо провести проверку имеющихся документов и доказательств",— отметил Назар Кульчицкий. Дело в том, что, помимо версии, согласно которой Богдан Савицкий стал инвалидом в результате рукоприкладства со стороны сотрудников милиции, есть еще одна, о том, что он получил увечья до приезда наряда. Эта версия также была предоставлена на рассмотрение судей ЕСПЧ. Отметим, что в любом случае подавать протест относительно суммы компенсации Украина не имеет права.