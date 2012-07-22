Олланд: Депортация французских евреев - дело рук самой Франции

Выступая на церемонии по случаю 70-й годовщины крупнейшей волны депортаций французских евреев, он отметил, что ко всей этой операции не был привлечен «ни один-единственный немецкий солдат», пишет Радио Свобода.

16-17 июля 1942 года французская полиция в оккупированной нацистами Франции по их приказу задержала более 13 тысяч евреев в регионе Парижа и организовала их депортацию в лагерь смерти Аушвиц. Из них выжили около ста человек.