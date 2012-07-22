Олланд: Депортация французских евреев - дело рук самой Франции
18:57, 22 июля 2012Политика
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Президент Франции Франсуа Олланд заявил в воскресенье, что депортации французских евреев в лагеря смерти в годы Второй мировой войны были преступлением, «которые совершила во Франции сама Франция».
Олланд говорит, что ни один немец не был задействован в той операции
Выступая на церемонии по случаю 70-й годовщины крупнейшей волны депортаций французских евреев, он отметил, что ко всей этой операции не был привлечен «ни один-единственный немецкий солдат», пишет Радио Свобода.
16-17 июля 1942 года французская полиция в оккупированной нацистами Франции по их приказу задержала более 13 тысяч евреев в регионе Парижа и организовала их депортацию в лагерь смерти Аушвиц. Из них выжили около ста человек.
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