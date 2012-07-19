Власенко: Тимошенко поразило неизвестное заболевание

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед Центральной клинической больницей «Укрзализныци» в Харькове заявил защитник Ю.Тимошенко народный депутат Сергей Власенко.

«На протяжении двух последних недель Юлия Владимировна Тимошенко не только не может заниматься лечебной физкультурой, Юлия Владимировна Тимошенко не получает никакой медицинской помощи по проблемам спины в Харьковской центральной клинической больнице №5. Это связано с тем, что две недели назад Юлия Владимировна Тимошенко была поражена неизвестным заболеванием, которое поразило почти 50% кожи», - сказал С.Власенко.

По его словам, харьковские врачи за две недели не смогли установить природу этого кожного заболевания. С.Власенко отметил, что по мнению харьковских врачей, лечение кожного заболевания Ю.Тимошенко не совместимо с лечением патологии спины.

«Это лечение, по мнению харьковских врачей, не совместимо с лечением проблем спины», - сказал С.Власенко. Он отметил, что из-за отсутствия лечения проблемы со спиной Ю.Тимошенко усилились. «В связи с тем, что на протяжении двух недель Юлия Владимировна не получает лечения, медицинская ситуация со спиной значительно ухудшилась», - сказал С.Власенко.

По словам защитника, сейчас харьковские медики проводят лечение исключительно кожного заболевания. По словам С.Власенко, харьковские врачи используют, в том числе, и гормональные препараты. «Они проводят лечение, предусмотренное для такого рода заболеваний, включая гормональные препараты», - отметил он.

По словам С.Власенко, кожным заболеванием поражена спина и руки Ю.Тимошенко.