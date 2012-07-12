Путин: Россия в ТС никого не тянет, но потом будет сложно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Ялте после заседания Межгосударственной комиссии.

В.Путин заявил, что внесение изменений в документы, регулирующие деятельность Таможенного союза, в будущем может быть затруднительным.

«Окончательный выбор, безусловно, за ней (Украиной – УНИАН)», - сказал В.Путин, отвечая на вопрос о перспективах вступления Украины в эту организацию.

«Россия никогда никого не тянет. Это контрпродуктивно. Каждая страна должна оценить свои плюсы и минусы (от вступления в тот или иной союз – УНИАН)», - подчеркнул Президент РФ.

При этом он отметил, что потом «будет сложно, если совсем возможно, вносить в существующие документы какие-либо изменения из-за вступления в организацию новых членов».

В свою очередь Президент Украины Виктор Янукович выразил благодарность за то, что Украину приглашают в те или иные союзы. «Благодарю за то, что нас зовут. Каким будет будущее, посмотрим в ближайшее время», - сказал В.Янукович.