Янукович поговорил с Путиным и засобирался в Россию
19:24, 12 июля 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович посетит с государственным визитом Россию осенью текущего года, а Президент России Владимир Путин приедет в Украину в 2013 году.
Янукович и Путин обменяются государственными визитами
Как передает кореспондент УНИАН, об этом В.Янукович сообщил в ходе заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии.
В.Янукович отметил, что договоренность о визитах была достигнута в ходе его встречи с В.Путиным в формате «тет-а-тет».
«Мы договорились с Владимиром Владимировичем о том, что в ближайшее время осуществим государственные визиты. Президент Украины - осенью этого года, Президент России - в 2013 году», - сказал В.Янукович.
Точные даты визитов, отметил В.Янукович, будут определены позже.
В начале заседания присутствующие по предложению Президента Украины почтили минутой молчания память, погибших в результате наводнения в Краснодарском крае РФ.
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