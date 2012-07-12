Янукович поговорил с Путиным и засобирался в Россию

Как передает кореспондент УНИАН, об этом В.Янукович сообщил в ходе заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

В.Янукович отметил, что договоренность о визитах была достигнута в ходе его встречи с В.Путиным в формате «тет-а-тет».

«Мы договорились с Владимиром Владимировичем о том, что в ближайшее время осуществим государственные визиты. Президент Украины - осенью этого года, Президент России - в 2013 году», - сказал В.Янукович.

Точные даты визитов, отметил В.Янукович, будут определены позже.

В начале заседания присутствующие по предложению Президента Украины почтили минутой молчания память, погибших в результате наводнения в Краснодарском крае РФ.