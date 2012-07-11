СМИ: Украина наконец-то поделила с Россией Керченский пролив

Переговоры о разграничении Азово-Керченской акватории уже завершены, и 12 июля после согласования президентами ряда ключевых положений договор должен быть подписан, что станет главным результатом встречи на высшем уровне. Об этом сообщает пишет «КоммерсантЪ - Украина» со ссылкой на источники

Государственная граница в Керченском проливе пройдет по линии, совпадающей с украинской переговорной позицией или близкой к ней. Так, на украинской территории останется остров Тузла и судоходный Керчь-Еникальский канал. В Азовском море, между тем, стороны пошли на компромисс - итоговая линия границы будет проведена между запросными позициями Украины и России. Договор разделит между государствами также нефтегазоносную площадь Палласа в Черном море, открыв тем самым возможность для совместной разведки и добычи углеводородов.

Собеседники газеты не раскрывают оговоренные соглашением условия прохода российских кораблей по украинской части Керченского пролива, поясняя, что их еще предстоит утвердить главам государств. "Насколько я понимаю, Украина согласится на совместное использование Керчь-Еникальского канала, что приведет к потере украинской стороной доходов от лоцманской и навигационной деятельности, - прокомментировал достигнутые договоренности заместитель гендиректора Центра им. Разумкова Валерий Чалый. - Поэтому, боюсь, договоренность по границе будет воспринята не очень позитивно".