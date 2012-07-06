Гриценко: когда оппозиция победит, Партия регионов пойдет под суд

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.Гриценко, сегодня на митинге возле Украинского дома он сказал: «Этот рубеж мы удержали. Но как человек военный понимаю - таких рубежей будет еще много».

По словам А.Гриценко, следующей после попытки отобрать язык станет попытка властей отобрать землю.

Лидер «Гражданской позиции» отметил, что после того, как оппозиция одержит победу, Партия регионов будет распущена, а ее высшее руководство пойдет под суд.

«Для того, чтобы больше никогда ни одна политическая сила, никакая новая власть, включая нашу, не позволяла себе, придя к власти, уничтожить суды, уничтожить местное самоуправление, распределять бюджет в ручном режиме, загнать страну в изоляцию. И это никакое не сведение счетов, это - прививка для того, чтобы народ держал каждую власть за горло и не позволял ей действовать грубо», - заявил А.Гриценко.

Он подчеркнул, что сегодня на площади под стенами Украинского дома много флагов, представителей различных партий, которые выступают с единой позицией. «Раньше этого не было! Скажем честно - помог Янукович. Он способствует консолидации усилий», - констатировал А.Гриценко и заявил, что одним из примеров такой консолидации стало сегодняшнее решение Объединенной оппозиции «Батьківщина» совместно действовать на уровне местных советов.