Колесниченко: Вам хотелось бой быков увидеть - этого не произошло
Народный депутат Вадим Колесниченко (фракция Партии регионов) заявляет, что закон об основах государственной языковой политики принят сегодня поспешно с тем, чтобы не допустить кровопролития в парламенте.
| Колесниченко заявляет, что языковой закон принят поспешно, чтобы не допустить кровопролития
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.
По словам В.Колесниченко, оппозиция хотела «взорвать гранату, толовые шашки, бензин». «Они не дождались того, чего хотели. Но это не к нам. Здесь не цирк, здесь не шоу, здесь люди работают над будущим нашей страны», - подчеркнул он.
В.Колесниченко согласился с тем, что в законе, принятом в редакции первого чтения, есть нормы, «которые нужно подкорректировать». «Мы их подкорректируем тогда, когда будет необходимость», - сказал он.
Как подчеркнул В.Колесниченко, «для всех понятно и очевидно, что мы ушли от той инициативы, которую предлагали нам в первую очередь средства массовой информации. Вам хотелось бой быков увидеть и собачьи бега - этого не произошло».
Он подчеркнул: «Мы закон приняли, и народ Украины ощутит результаты принятия этого закона в ближайшее время».
В.Колесниченко напомнил, что законопроект вступает в силу с 1 января 2013 года.
На вопрос УНИАН о том, что принятие закона произошло с нарушением регламента, В.Колесниченко ответил: «Мне не известны вопросы, связанные с нарушением регламента, мне известно то, что народ Украины получил закон, который ждал 20 лет».