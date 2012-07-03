Колесниченко: Вам хотелось бой быков увидеть - этого не произошло

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

По словам В.Колесниченко, оппозиция хотела «взорвать гранату, толовые шашки, бензин». «Они не дождались того, чего хотели. Но это не к нам. Здесь не цирк, здесь не шоу, здесь люди работают над будущим нашей страны», - подчеркнул он.

В.Колесниченко согласился с тем, что в законе, принятом в редакции первого чтения, есть нормы, «которые нужно подкорректировать». «Мы их подкорректируем тогда, когда будет необходимость», - сказал он.

Как подчеркнул В.Колесниченко, «для всех понятно и очевидно, что мы ушли от той инициативы, которую предлагали нам в первую очередь средства массовой информации. Вам хотелось бой быков увидеть и собачьи бега - этого не произошло».

Он подчеркнул: «Мы закон приняли, и народ Украины ощутит результаты принятия этого закона в ближайшее время».

В.Колесниченко напомнил, что законопроект вступает в силу с 1 января 2013 года.

На вопрос УНИАН о том, что принятие закона произошло с нарушением регламента, В.Колесниченко ответил: «Мне не известны вопросы, связанные с нарушением регламента, мне известно то, что народ Украины получил закон, который ждал 20 лет».