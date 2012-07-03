Ефремов не уверен, в головах оппозиции еще хоть что-то есть

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции ПР заявил на брифинге.

По его словам, «сейчас оппозиция ничем другим не занимается кроме как обливает грязью наше государство». Он подчеркнул, что оппозицию раздражает то, что мировые СМИ и болельщики с других стран дали высокую оценку подготовке Евро-2012.

Комментируя предложения оппозиции о создании ТСК по поводу использования средств при подготовке к Евро-2012, А.Ефремов сказал, что «мы уже попросили КМУ подготовить соответствующий отчет по Евро-2012, и вы приятно удивитесь, что стадионы, которые строились у нас, несмотря на то, что они строились значительно в более сжатые сроки, стоят, к примеру, дешевле, чем стадионы построенные в Польше». «А когда отдельные депутаты, претендующие на роль лидеров, с высокой трибуны называют цифры 10 млрд долларов воровства, то у меня вообще-то возникает вопрос – у них в голове хоть что-нибудь есть, они понимают суммы, какие они называют», - сказал А.Ефремов. «И вообще они соотносят то, что они говорят с реальностью, которая происходит или они живут в каком-то виртуальном мире», - подчеркнул он. По его словам, заявление оппозиции о разворовывании денег при подготовке Евро-2012 «это ложь, это провокация, это несоответствие реалиям, которые существуют и это просто бред».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июля, на заседании парламента народный депутат, председатель совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк заявил, что оппозиция требует создания временной следственной комиссии Верховной Рады, которая расследует, куда были потрачены 10 млрд долларов, поступившие на строительство объектов Евро-2012 «из карманов 46 млн украинцев.

По словам А.Яценюка, проведя Евро-2012, «украинцы прошли тест на европейскость». «Мы действительно доказали, что мы - европейское государство. Однако, украинская коррумпированная и авторитарная власть такой тест на европейскость не прошла», - убежден А.Яценюк.