Для брата Луценко новость о будущем депутатстве стала неожиданностью

Старший брат экс-министра МВД Юрия Луценко Сергей намерен принять мандат депутата и, если удастся, поработать до конца созыва парламента. О дальнейших планах говорить пока рано, сказал он в комментарии Gazeta.ua.

Напомним, сегодня народный депутат от НУНС Виктор Матчук сложил свои полномочия. Следующим по списку блока в парламент проходит именно Сергей Луценко.

"Матчука я знаю очень давно, - говорит он. - С Виктором Иосифовичем мы работали на радиозаводе - руководителями соседних подразделений. У меня очень хорошее мнение о его" голове", он способен думать сам, а не с чьей-то написанной партитуры. Наверное, он в ситуации, которая сложилась вокруг "Нашей Украины" он единственный, кто поступил абсолютно честно. Не пошел в тушки - а сделал, как сделал. Хотя я знаю, что ему не легко", - отметил политик.

По словам Луценко, Матчука даже преследовали на Ровенщине.

Для самого же Луценко новость о будущем депутатстве стала неожиданностью.

"Надо получить полномочия, это определенная процедура, ну а потом придется набираться ума у своих коллег-депутатов, которые там остались из Народной Самообороны, вместе с коллегами фракции" БЮТ-Батькивщина ". Остается рабочего времени буквально несколько дней. Если потянут время по определенных обстоятельствах и мои полномочия как депутата не будут подтверждены на этой неделе, то дальше вы понимаете, что работа Верховной Рады будет составлять 1-2 дня ", - рассказал Луценко.

Отвечая на вопрос, будет ли он баллотироваться в парламент следующего созыва, политик отметил: "Я над такими планами даже не думал. У меня были разные предложения, я такого решения не принимал. Просто использовать фамилию, и как в народе говорят "парашютистом" выступать в других областях я для себя такого не вижу пока.

Сергей Луценко отметил, что если будет принято внутрипартийное решение о его выдвижении, то спорить он не будет.