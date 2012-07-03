Шевченко назвал двух кандидатов оппозиции на Черниговщине

А также действует неформальный запрет на размещение агитационных материалов оппозиции на внешних носителях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Чернигове заявил народный депутат Андрей Шевченко.

По мнению А.Шевченко, ситуация в Черниговской области не является исключением во всеукраинском масштабе. В частности, за его словам, в Киевской области бигборды объединенной оппозиции срывают через несколько часов после размещения неизвестные команды, а в Черкасской области – их обливают краской.

"Мы выборы собираемся выигрывать не бигбордами и не эфирами, но полноценный доступ к прессе очень важен", - сказал народный депутат, отметив, что не все настроены на то, чтобы это была полноценная кампания, чтобы это было соревнование идей и программ.

Присутствующий на пресс-конференции руководитель областного избирательного штаба «Батькивщины», депутат облсовета Александр Кодола отметил, что между представителями рекламных агентств и политсилой были заключены предварительные договоренности о размещении бигбордов, но потом представители агентств не выполнили договоренности и сослались на то, что от ОГА поступило соответствующее указание.

А.Кодола, не назвал конкретных компаний, которые отказались размещать внешнюю рекламу "Батькивщины".

В то же время, в аппарате ОГА УНИАН сообщили, что никакого отношения к размещению политической рекламы не имеют.

В свою очередь А.Шевченко объяснил препятствия для оппозиции в области тем, что оппоненты чувствуют силу и потенциал оппозиции в Черниговской области.

"У нас есть все шансы рассчитывать на первое место по партийным спискам и получить серьезное представительство от мажоритарных округов", - сказал политик.

В частности, А.Шевченко рассчитывает, что кандидаты от оппозиции победят во всех 6 мажоритарных округах Черниговской области. Но пока он назвал фамилии только двух претендентов – народных депутатов Валерия Дубиля и Виталия Коржа, которые будут баллотироваться, соответственно, по 205-му и 206-му мажоритарным округам Черниговской области.