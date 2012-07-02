Тимошенко благодарит европейцев, но напоминает, кто такой Янукович

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко выразила благодарность Президенту Польши Брониславу Коморовскому и премьер-министрам Италии и Испании за поддержку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сообщил журналистам защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

По его словам, Ю.Тимошенко «разделяет позицию Президента Польши, что из-за незаконных действий украинской власти европерспективы Украины становятся все более туманными».

С.Власенко отметил, что, по информации, появившейся сегодня, премьер-министр Италии и Испании Марио Монти и Мариано Рахой планируют обратиться к Президенту Украины Виктору Януковичу. В своем обращении они намерены выразить надежду «относительно быстрого и положительного для Юлии Владимировны решения вопроса в Высшем специализированном суде во время рассмотрения кассационной жалобы защиты», - сказал С.Власенко.

Он подчеркнул, что Ю.Тимошенко не разделяет надежд премьер-министров Италии и Испании относительно этого вопроса.

«То, что произошло в Высшем специализированном суде на прошлом заседании 26 июня, когда суд, в нарушение закона, безосновательно отложил рассмотрение дела, это было сделано для того, чтобы затянуть рассмотрение жалобы Юлии Тимошенко в Европейском суде по правам человека», - сказал С.Власенко.

По его мнению, руководство Украины не настроено выполнять политические обещания.

«Янукович не настроен выполнять свои политические обещания европейским лидерам и восстанавливать законность и демократию в Украине. Он настроен на одно – продолжать держать своих политических оппонентов в местах заключения без каких-либо для этого оснований», - сказал С.Власенко.