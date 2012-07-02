Янукович: Необходимо стимулировать развитие реального сектора экономики

Об этом он сказал на выступлении по случаю Дня работника Государственной налоговой службы Украины, передает пресс-служба главы государства.

Президент подчеркнул, что для достижения этой цели необходимо продолжить работу по укреплению стимулирующей функции налоговой системы. Речь идет в частности о разработке и внедрении прозрачных, легкодоступных - однако с жестким контролем за целевым использованием - налоговых стимулов для создания новых рабочих мест, инвестирования в депрессивные территории, инновационной деятельности.

«Эффективная промышленная политика, развитие внутреннего рынка, создание новой инфраструктуры страны, укрепление предпринимательства станут основой нашего ответа на вызовы глобального кризиса», - подчеркнул Глава государства.