Янукович: Необходимо стимулировать развитие реального сектора экономики

17:02, 02 июля 2012
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает необходимость стимулирования развития реального сектора экономики в современных непростых экономических условиях.

Віктор Янукович
Об этом он сказал на выступлении по случаю Дня работника Государственной налоговой службы Украины, передает пресс-служба главы государства.

 Президент подчеркнул, что для достижения этой цели необходимо продолжить работу по укреплению стимулирующей функции налоговой системы. Речь идет в частности о разработке и внедрении прозрачных, легкодоступных - однако с жестким контролем за целевым использованием - налоговых стимулов для создания новых рабочих мест, инвестирования в депрессивные территории, инновационной деятельности.

 «Эффективная промышленная политика, развитие внутреннего рынка, создание новой инфраструктуры страны, укрепление предпринимательства станут основой нашего ответа на вызовы глобального кризиса», - подчеркнул Глава государства.

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