Янукович: Необходимо стимулировать развитие реального сектора экономики
17:02, 02 июля 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает необходимость стимулирования развития реального сектора экономики в современных непростых экономических условиях.
|Янукович выступил перед налоговиками
Президент подчеркнул, что для достижения этой цели необходимо продолжить работу по укреплению стимулирующей функции налоговой системы. Речь идет в частности о разработке и внедрении прозрачных, легкодоступных - однако с жестким контролем за целевым использованием - налоговых стимулов для создания новых рабочих мест, инвестирования в депрессивные территории, инновационной деятельности.
«Эффективная промышленная политика, развитие внутреннего рынка, создание новой инфраструктуры страны, укрепление предпринимательства станут основой нашего ответа на вызовы глобального кризиса», - подчеркнул Глава государства.
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