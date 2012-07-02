Италия и Испания просят Януковича пустить к Тимошенко своих дипломатов

Текст соответствующего письма приводит официальный сайт Ю.Тимошенко.

"Мы попросили наших послов в Киеве запросить разрешение на визит к госпоже Тимошенко и надеемся, что эти визиты вскоре могут состояться", - говорится в письме, подписанном М.Монти и М.Рахоем.

Премьер-министры Италии и Испании, пользуясь своим визитом в Украину для участия в официальной церемонии закрытия Чемпионата Европы по футболу, выразили постоянную поддержку от имени правительств своих стран европейских стремлений Украины.

"В то же время мы выражаем надежду на позитивный результат судебного дела бывшего премьер-министра Тимошенко и других членов предыдущего правительства, как того требует международное содружество и укрепление верховенства закона и демократических ценностей, которые должны объединять народы Европы", - отметили руководители итальянского и испанского правительств.

Письмо датировано 1 июля и в этот же день передано Президенту Украины.