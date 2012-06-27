Медведев намерен говорить о газе и хочет видеть Азарова

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев намерен обсудить в Киеве газовые вопросы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на встрече с Президентом Украины Виктором Януковичем в Киеве.

«Уверен, что мы с вами поговорим с премьер-министром Украины Николаем Азаровым», - сказал Д.Медведев.

В свою очередь, В.Янукович отметил, что его продолжает волновать газовая проблема во взаимоотношениях Украины и России.