Колесниченко готовится к тому, что оппозиция ляжет трупами

Народный депутат от Партии регионов, один из авторов законопроекта «О принципах государственной языковой политики» Вадим Колесниченко готов к драке, дымовым шашкам и взрывпакетам во время рассмотрения законопроекта в Верховной Раде во втором чтении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Луганске, в которой также принимал участие заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Нестор Шуфрич.

По словам В.Колесниченко, во втором чтении данный законопроект будет рассмотрен после 4 июля, и принять его Партия регионов надеется до конца текущей сессии Верховной Рады.

«Представители оппозиции клянутся, что когда языковой законопроект будет рассматриваться во втором чтении в парламенте, они лягут трупами, но, как сказал Яценюк, выиграют войну. Это все обсуждалось в центральных СМИ, и общество ожидает драки, взрывпакетов, дымовых шашек и так далее. Мы к этому готовы», - сказал В.Колесниченко.

В свою очередь Н.Шуфрич призвал оппозиционные силы быть «очень внимательными со своими настроениями во время рассмотрения законопроекта во втором чтении».

«Я надеюсь, что 2 тысячи поправок, которые готовятся к законопроекту, - это желание вести дискуссию. Если это тактический маневр затянуть дискуссию, чтоб ее провалить и перевести в силовое противостояние, то вряд ли это получится», - сказал Н.Шуфрич.