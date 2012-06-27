Адвокат вдовы Гонгадзе говорит, что Кучму «не отбелили»
Генпрокуратура может реанимировать дело против экс-президента Украины Леонида Кучмы о причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.
Об этом заявила адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко в эфире телеканала ТВi, комментируя решение Высшего спецсуда о незаконности возбуждения уголовного дела против Кучмы, сообщает Украинская правда.
"Прежде всего, суд не отбелил Кучму, потому что не было рассмотрено дело по существу. Только суд считает, что возбужденное дело в отношении Леонида Кучмы было незаконным", - сказала она.
Адвокат отметила, что "в нарушение требований закона, после окончания досудебного следствия, защита Леонида Кучмы обжаловала постановление о возбуждении, то есть уже и работа выполнена, а они заказ оспаривают".
"Не имел на этом этапе он такого права, поскольку в соответствии с УПК такую жалобу можно подавать только до окончания досудебного следствия. Как только оно закончено, то все, или обвинительное заключение готовит прокурор или прокурор сам выносит постановление о закрытии уголовного дела по реабилитирующим, или не реабилитирующим обстоятельствам ", - уточнила она.
"В нашем случае прокурор не выносил постановления о закрытии уголовного дела, это значит, что прокурор готовил дело в суд. То есть мы не можем говорить, что суд отбелил Кучму", - говорит адвокат.
Теличенко также считает, что в будущем любой другой следователь или новый состав Генпрокуратуры может реанимировать дело Кучмы.