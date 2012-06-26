Свидетелю по делу Луценко показали протокол его допроса - он был удивлен

Прокуратура довольна показаниями свидетелей, допрошенных сегодня по делу экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко, хотя они выступали в интересах бывшего министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время судебного перерыва в интервью журналистам заявил один из представителей стороны государственного обвинения прокурор Виктор Клименко.

«Я не могу констатировать то, что свидетели на судебном заседании опровергают фактически обстоятельства, положенные в основу обвинения. Я убежден, что свидетели, в соответствии с их показаниями, которые они предоставляют в судебном заседании, полностью подтверждают те фактические обстоятельства, на которые опирается обвинение в суде, и считаю сегодняшний день производительным для стороны обвинения», - сказал он, добавив, что показания допрошенных сегодня четырех свидетелей будут использованы обвинением на стадии дебатов.

В то же время, на допросе свидетель Александр Балдук, который входил в состав комиссии, проверявшей законность проведения оперативных мероприятий в отношении водителя бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка, сказал, что Ю.Луценко, по его мнению, не имел личного умысла при подписании продолжения ОРД в отношении водителя Валентина Давыденко.

«Я далек от мысли, что у Ю.Луценко был злой умысел. Он к этому делу отношения не имел. Здесь просто подсунули министру эту бумагу. Это мое личное мнение», - сказал А.Балдук.

Он также отметил, что на досудебном следствии не давал показаний, но в то же время не мог объяснить, каким образом его показания попали в материалы дела.

Когда по просьбе защиты Ю.Луценко свидетелю был предоставлен для ознакомления протокол его допроса, он просмотрел его, сказал, что подпись похожа на его, а что касается содержания, то «здесь написано условно все». Я даже удивлен, что я здесь (в суде) делаю», - отметил свидетель.

В настоящее время в судебном заседании объявлен перерыв, после которого будет продолжен допрос еще одного свидетеля.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко выдвинуто обвинение по ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) во время расследования дела об отравлении бывшего Президента Украины Виктора Ющенко. Ю.Луценко обвиняют в том, что в 2009 году на должности главы МВД он продолжил оперативные мероприятия по расследованию дела об отравлении В.Ющенко.

Этот эпизод дела в отношении экс-министра был выделен в отдельное дело 21 января 2012 года.

Сторона обвинения планирует вызвать на допросы в суду 14 свидетелей по этому делу.