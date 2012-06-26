Власенко думает, что с рассмотрением кассации Тимошенко будут тянуть

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Власенко заявил сегодня журналистам.

«Абсолютно понятно, что Януковичу не хочется получить любое решение кассационного суда, которое полностью откроет двери жалобе Юлии Владимировны в Европейский суд по правам человека, и снимет последние препятствия Европейскому суду для рассмотрения жалобы Тимошенко», - сказал С.Власенко.

Он отметил, что 12 июля заседание опять может быть отложено, поскольку прокуроры скажут, что хотят доставить Ю.Тимошенко в зал, а позже еще по каким-то надуманным причинам заседание будет перенесено как минимум до решения Европейского суда по правам человека.

В то же время С.Власенко отметил, что Европейскому суду ничего не мешает рассматривать жалобу Ю.Тимошенко, несмотря на то, что не полностью пройден путь обжалования в Украине. «Европейский суд по правам человека неоднократно в своих правовых позициях и в своих прецедентных решениях подчеркивал, что исчерпание всех национальных институтов по защите прав человека не является аксиомой и оно изучается судом в каждом конкретном случае», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 июня, Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел опять перенес рассмотрение кассационной жалобы по газовому делу Ю.Тимошенко.

Следующее заседание по рассмотрению кассационной жалобы состоится 12 июля в 10.00.