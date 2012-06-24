Министр: слова Януковича о причастности Тимошенко к убийству - политика

Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко считает заявление Президента Украины Виктора Януковича о причастности экс-премьера Юлии Тимошенко к убийству Евгения Щербаня чисто политическим, и не видит оснований для исков со стороны оппозиции. Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Портреты с Сергеем Дорофеевым» на «5 канале».

«Наша система ценностей соответствует европейской системе ценностей. И мы исходим из того, что здесь у нас разногласий нет. Но если вы, как я, будете наблюдать за тем, что политики заявляют, поскольку политические заявления они являются именно политическими, в странах ведущих Европейского союза и в США, где я провел много лет, вы тогда почувствуете, что в нашем случае мы никак не отходим от того, что принято на политическом уровне высказывать с точки зрения политических последствий, политических моментов каких-то, которые одновременно могут рассматриваться и в суде », - заявил Грищенко.

«Дипломаты готовы ко всему и всегда, по крайней мере профессиональные дипломаты. Дело в том, что нет смысла в такого рода исках. Потому что на сегодняшний день, в первую очередь есть разные заявления с разных сторон, относительно различных политических деятелей в нашей стране. Именно поэтому эта страна и является демократической и свободной. Есть много заявлений, критики, и в адрес президента, и премьера, любого министра - никто не бежит в Европейский суд или любой другой именно потому, что это политическая дискуссия где достаточно жестко политические оппоненты высказывают свои оценки, в том числе по делам, которые могут подпадать под Уголовный кодекс », - отметил министр.