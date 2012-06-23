Эксперт: Большинство украинцев хотят поменять не Конституцию, а власть

Об этом в своей статье для "Зеркала недели. Украина" написал научный консультант Центра Разумкова Николай Мельник, комментируя решение Президента Виктора Януковича о создании Конституционной ассамблеи для внесения изменений в Основной Закон.

По словам эксперта, подавляющее большинство граждан видят главную проблему Украины в ненадлежащей деятельности власти.

В частности, по данным соцопроса, проведенного Центром Разумкова, 31,3% самой главной причиной сложной социально-экономической и политической ситуации в Украине назвали высокий уровень коррупции.

18,2% видят корень всех проблем в превалировании у руководства государства личных интересов над общественными. 14,4% отмечают игнорирование представителями власти Конституции и законов Украины. 13,3% указывают на неэффективное управление государством из-за некомпетентности его руководства. Несовершенство действующей Конституции считают главной причиной всех проблем 4,1% украинцев.

В то же время, 7,4% не считают социально-экономическую и политическую ситуацию в Украине сложной.

11,3% не смогли ответить на вопрос или выбрали другой вариант.

«Закономерно, что у граждан сформировался устойчивый образ Конституции как объекта неэффективных экспериментов, каждый из которых приводит к ухудшению ситуации в государстве. Поэтому опасения, что очередная смена Конституции в условиях низкого уровня доверия к власти может сопровождаться общественно-политическими осложнениями или обусловить их, не лишены оснований», - отметил Н.Мельник.