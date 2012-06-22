Ефремов советует оппозиции подать в суд на Яценюка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил сегодня журналистам, комментируя решение оппозиции о том, что их депутаты будут голосовать с сегодняшнего дня каждый сам за себя.

А.Ефремов напомнил, что представители оппозиции заявляли, что будут обращаться в соответствующие органы относительно привлечения к ответственности тех депутатов, которые будут нарушать Конституцию и не голосовать за себя лично.

«Я предлагаю им предпринять первый практический шаг для того, чтобы реализовать их решение», - сказал А.Ефремов.

Он отметил, что при голосовании за направление в Конституционный суд законопроекта об отмене неприкосновенности один из лидеров оппозиций А.Яценюк не был в сессионном зале, хотя карточка его проголосовала.

«При голосовании за законопроект относительно депутатской неприкосновенности А.Яценюка не было в зале, а его карточка проголосовала. Пусть они подадут в суд и примут соответствующее решение в отношении одного из своих лидеров», - сказал А.Ефремов.