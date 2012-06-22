Ефремов советует оппозиции подать в суд на Яценюка

13:22, 22 июня 2012
Политика
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Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов советует оппозиции подать в суд на народного депутата Арсения Яценюка для реализации решения оппозиции относительно персонального голосования депутатов.

Ефремов подсказал, на каком основании

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил сегодня журналистам, комментируя решение оппозиции о том, что их депутаты будут голосовать с сегодняшнего дня каждый сам за себя.

А.Ефремов напомнил, что представители оппозиции заявляли, что будут обращаться в соответствующие органы относительно привлечения к ответственности тех депутатов, которые будут нарушать Конституцию и не голосовать за себя лично.

«Я предлагаю им предпринять первый практический шаг для того, чтобы реализовать их решение», - сказал А.Ефремов.

Он отметил, что при голосовании за направление в Конституционный суд законопроекта об отмене неприкосновенности один из лидеров оппозиций А.Яценюк не был в сессионном зале, хотя карточка его проголосовала.

«При голосовании за законопроект относительно депутатской неприкосновенности А.Яценюка не было в зале, а его карточка проголосовала. Пусть они подадут в суд и примут соответствующее решение в отношении одного из своих лидеров», - сказал А.Ефремов.

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