Депутаты инициируют перенос праха Коновальца в Украину

Такое решение было принято депутатами Жовковского районного совета на сессионном заседании 19 июня, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной организации ВО „Свобода”.

„На сессии Жовковского районного совета по инициативе «свободовцев» депутаты приняли решение разместить на фасаде админздания РГА и районного совета баннеры с изображением Евгена Коновальца и Степана Бандеры по случаю Года УПА на Львовщине», - говорится в сообщении.

По данным «Свободы», только один депутат воздержался от голосования, аргументируя это тем, что, «мол, не годится на здании государственной администрации вывешивать чьи-либо портреты, а тем более Коновальца и Бандеры, к которым так неоднозначно относятся поляки, с которыми сотрудничает Жовковский район”.

Кроме того, в облорганизации „Свободы” проинформировали, что Жовковский районный совет также решил инициировать перенесение праха Е.Коновальца с кладбища в г. Роттердам в Нидерландах на родину проводника ОУН в с. Зашков Жовковского района Львовской области.