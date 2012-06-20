СМИ: Официальный Лондон бойкотирует четвертьфинал Евро-2012 в Киеве

Официальный Лондон тем самым выражает озабоченность избирательным правосудием в Украине.

Об этом говорится в заявлении администрации премьер-министра Великобритании, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

Ранее британские министры заявили, что не будут посещать матчи своей сборной на групповом этапе чемпионата.

Тогда сообщалось, что посещение игр на более поздних стадиях турнира зависит от загруженности министров перед Олимпиадой в Лондоне и усиливающейся озабоченности относительно избирательного правосудия в Украине.