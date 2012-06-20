В Газпроме говорят, что сдача Беларусью своей трубы - пример для Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил заместитель председателя правления ОАО "Газпром", генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Александр Медведев.

«Тема украинской ГТС у всех на устах, и я не соглашусь с формулировкой «приобретение контроля» над украинской ГТС», - сказал А.Медведев.

По его словам, здесь «Газпром» сталкивается с проблемами, которые за пределами компетенции экономических субъектов.

«Надеюсь, что экономический разум возобладает и решение взаимовыгодное будет найдено» - сказал зампредседателя правления ОАО "Газпром".

Он отметил, что «Газпром» еще давно поддерживал идею создания консорциума по управлению украинской ГТС. По его словам, даже была создана такая организация, куда планировалось привлечь немецких, итальянских и французских партнеров.

«В то время украинская сторона, ссылаясь на свое законодательство, исключила такой вариант развития. Очевидно, что ценность этой ГТС зависит от объема транзита, который осуществляется через эту ГТС», - сказал он.

А.Медведев отметил, что смешно читать в многотиражных изданиях «тайные мысли РФ загубить ГТС Украины».

«Мы подали очень хороший пример, когда двумя этапами стали владельцами 100% ГТС Беларуси, и от этого выиграла не только Беларусь, но и существенно, если не совсем, ликвидированы транзитные риски», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Президент Украины Виктор Янукович и Президент РФ Владимир Путин обсудили создание трехстороннего газотранспортного консорциума с участием Украины, РФ и Европы.

«Мы ожидаем аудита международной компании, которая сейчас работает с украинской ГТС и проводит ее оценку. Наша цель – создание газотранспортного консорциума с участием Украины, России и Европы – остается», - сказал В.Янукович.

Напомним, что победителем конкурса по оценке стоимости активов украинской ГТС стала «Бейкер Тилли Украина ЭК» (г. Киев). Компания должна провести оценку стоимости активов системы магистрального трубопроводного транспорта Украины, в том числе подземных хранилищ газа и объектов инфраструктуры, до 1 августа 2012 года.