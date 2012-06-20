Сегодня партия Гриценко станет в ряды Объединенной оппозиции

Об этом газете «Экономические известия» сообщил А.Гриценко.

Издание отмечает, что он отказался разглашать условия объединения по этическим причинам. «Сначала мы должны завершить переговоры и вместе сделать заявление» - сказал А.Гриценко.

«Его партии достался счастливый седьмой номер», - заявил изданию лидер партии «Реформы и порядок» Сергей Соболев. По его словам, главным требованием к партиям - членам Объединенной оппозиции - является то, что «никто из них не имеет права выдвигать отдельный список мажоритарных кандидатов». Все партии участвуют в едином партийном списке «Батьківщини» и в согласованном мажоритарном списке.

«Вопрос о количестве мест в списках решается индивидуально», - отметил С.Соболев. Он подтвердил, что те же условия выдвигаются в ходе переговоров, которые Объединенная оппозиция ведет с лидером Европейской партии народным депутатом от НУ-НС Николаем Катеринчуком.

С.Соболев также отметил, что переговоры о взаимной поддержке ведутся и с лидером Меджлиса крымскотатарского народа депутатом от НУ-НС Мустафой Джемилевым.

Газета отмечает, что к участию в Объединенной оппозиции проявляли интерес партия «Христианско-демократический союз» Давида Жвании и партия Виктора Балоги «Единый центр». Но переговоры с ними не ведутся.

Как известно, в настоящее время в Объединенную оппозицию «Батьківщина» входят шесть партий: «Батьківщина», «Фронт Змін», партия «Реформы и порядок», Народный Рух Украины, «За Украину!» «Народная самооборона». Председателем политсовета оппозиционного объединения является Арсений Яценюк, а главой избирательного штаба - Александр Турчинов. Эта политическая сила намерена участвовать в парламентской гонке от имени партии «Батьківщина», поскольку участие блоков в выборах запрещено.