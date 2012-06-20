В БЮТ говорят, что суд не знает, как «отморозиться» от иска оппозиции

О таком в эфире «5 канала» заявил народный депутат, член фракции «БЮТ-Батькивщина» Степан Курпиль.

«Мы понимаем, что суды в Украине под колпаком Администрации Президента, поэтому Высший административный суд всячески затягивает рассмотрение нашего иска, потому что там есть железные аргументы: шестьдесят два депутата, которые якобы проголосовали, физически не находились в Верховной Раде, а те, которые были, заявили, что они не голосовали, в частности Каплиенко с трибуны Верховной Рады. Уже только этого достаточно, чтобы отменить результаты этого голосования », - отметил бютовец.

«Мы должны понимать, что в Верховной Раде большинство у Партии регионов, у них сила, у них большинство они могут проголосовать что угодно. Понятно, что для многих гладиаторские бои в Верховной Раде - это красивая картинка, в том числе, для зрителя на телевидении, но наверняка не все нужно решать силой. Поэтому мы и обратились в суд, чтобы отменить это голосование, и суд не знает как отказать, и поэтому затягивает рассмотрение этого вопроса, мы дойдем и до Европейского суда. Но если нужно будет защищать украинский язык физически, мы будем это делать», - отметил Курпиль.