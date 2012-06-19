"Могилянка" опять не получила госзаказ на журналистов

Об этом пишет газета “Дело”.

Как отмечает издание, Минобразования уже второй год подряд не выделило ни одного бюджетного места магистерской программе "Журналистика" Национального университета “Киево-Могилянская академия” .

По словам президента НаУКМА Сергея Квита, оспаривать это решение в Минобразования вуз не будет. "Журналистское образование должно быть независимым", – считает он.

"Размер государственного заказа по специальности "Экономическая теория" еще меньше, чем в прошлом году. Возможно, это ошибка. Я намерен обращаться в Минобразования по этому вопросу в рабочем порядке. Кафедра экономической теории в “Киево-Могилянской академии” – одна из самых сильных в Украине", – сказал президент академии.

В прошлом году ведомство Дмитрия Табачника также не выделило НаУКМА ни одного бюджетного места по специальности "Журналистика". И тогда решение министерства стало полной неожиданностью для руководства вуза, где уже закончили прием документов "на бюджет" на эти программы.

Чтобы как-то выйти из сложного положения, в прошлом году вуз организовал фонд, который финансировал обучение лучших студентов на журналистике. В этом году вуз не планирует повторять подобную практику.