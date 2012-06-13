«Высококвалифицированные врачи» рекомендуют лечить Иващенко в СИЗО

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины.

Согласно сообщению, сегодня, 13 июня, на территории Киевского СИЗО высококвалифицированными врачами был проведен комиссионный осмотр заключенного В.Иващенко.

«По результатам медосмотра врачами был рекомендован курс медикаментозного лечения», - говорится в сообщении.

Назначенное лечение будет проводиться в рамках Киевского СИЗО, добавили в ГПтС.

При этом в пенитенциарной службе также напомнили, что 7 июня В.Иващенко в плановом порядке был направлен на обследование в Институт нейрохирургии АМН Украины. По результатам проведенного обследования негативной динамики по состоянию здоровья заключенного специалистами не выявлено.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля 2012 Печерский райсуд Киева приговорил В.Иващенко к 5 годам лишения свободы.

За время пребывания в СИЗО с августа 2010 года состояние здоровья В.Иващенко существенно ухудшилось.