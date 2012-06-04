Кендзёр предлагает «расчистить политическое поле от таких, как Тимошенко»

Экс-премьер-министру Юлии Тимошенко нужно было проводить люстрацию в своем списке еще на предыдущих парламентских выборах 2007 года. Сейчас уже говорить о люстрации поздно. Такое мнение в интервью "Газете по-украински" выразил народный депутат от НУНС Ярослав Кендзёр.

«Может, не было бы Лозинского, Фельдмана, Губского и еще 50 "тушек". Смотрю список сегодняшней оппозиции — он перенасыщен кагебистами легальными и нелегальными. Имеем генерала КГБ Кожемякина, целую охапку партийных и комсомольских деятелей советского актива. А людей, которые в 1970-1980-х страдали от советского режима за свои украинские идеи, практически нет..», - заявил нардеп.

По его словам, начинать формировать команду нужно с чистого листа.

"Нам нужно расчистить политическое поле от таких, как Тимошенко. Она же не имеет никакого отношения к демократии. Тарасюк очень боится своего интервью, которое у меня есть за 2006 год. Тогда долго не могла сформироваться коалиция, потому что Юлия Владимировна с Морозом в паре вели переговоры о подписании коалиционного соглашения. Борис Иванович рассказывает мне: "Затягиваются переговоры, потому что Тимошенко с Морозом против "Нашей Украины" заняли общую позицию, чтобы в соглашении не было упоминания об ОУН-УПА, НАТО, украинском языке", - рассказал Кендзёр.