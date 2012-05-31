Азаров нашел еще одну причину, чтобы «тепло» вспомнить правительство Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабмина.

«Несколько лет паузы в отношениях, которая искусственно была создана до прихода нашего правительства, на пользу нашим странам совсем не пошла. Нужно наверстывать утраченное время, возвращать традиционные рынки сбыта продукции отечественного производства, продукции отечественной энергетики, транспортного машиностроения, приборостроения, трубной промышленности и агрокомплекса», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что развивать сотрудничество с Туркменистаном поручил министру экономического развития и торговли Петру Порошенко.

Премьер также отметил, что в ходе визита в Туркменистан, в ходе переговоров с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым были, в частности, достигнуты договоренности об обсуждении возможностей сотрудничества в транспортной сфере, в частности, в вопросах строительства портов, железных дорог, мостов и комбинированных транспортных коридоров.

«Туркменистану нужны инновационные технологии и современное оборудование. Все это производится в Украине», - сказал Н.Азаров.

Он также отметил, что в ходе переговоров была достигнута договоренность о расширении прямых контактов между компаниями Украины и Туркменистана.