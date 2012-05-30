В ПР говорят, что правки к закону о выборах нужны для «чистоты процедуры»

Законопроект о внесении изменений к Закону «О выборах народных депутатов Украины» касается исключительно технических правок и направлен на соблюдение чистоты процедуры при их проведении.

Об этом заявил народный депутат от Партии регионов Владислав Забарский, сообщили УНИАН в пресс-службе этой политической силы.

По словам В.Забарского, необходимо исправить те технические ошибки, которые были допущены при подготовке нынешнего текста закона.

«Законопроект об изменениях в закон о выборах народных депутатов инициирован Центральной избирательной комиссией единогласно. И это не секрет ни для общества, ни для депутатов от БЮТ. Об этом заявлял и Магера (заместитель главы ЦИК) - о котором нельзя сказать, что он является сторонником Партии регионов. Вопрос касается исключительно технических правок, и любые опасения надуманы», - сказал парламентарий.

По словам В.Забарского, если будет принято решение всеми парламентскими фракциями - законопроект можно будет проголосовать сразу в целом.

«Представителям оппозиции надо обратить внимание на то, что фальсификации проводятся не по закону, а вопреки закону. А законом и соответствующими изменениями предусматривается исключительно чистота процедуры при проведении предстоящих парламентских выборов», - сказал народный депутат от ПР.

Как сообщал УНИАН, в парламенте уже зарегистрирован законопроект, который предусматривает внесение изменений в Закон “О выборах народных депутатов”.