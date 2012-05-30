Оппозиция зовет под ВР защитить украинский язык

Об этом сегодня заявил заместитель председателя Верховной Рады, член ВО «Батькивщина» Николай Томенко на совместной пресс-конференции с лидером партии «Фронт Змин» Арсением Яценюком в Ивано-Франковске, сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта Змин».

Н.Томенко отметил, что парламент может вернуться к рассмотрению языкового законопроекта на следующей пленарной неделе, которая начнется 5 июня.

По мнению Н.Томенко, «парламент может превратиться в системную опасность для Украины». «Провластные депутаты дальше будут приносить в ВР законопроекты из избирательного штаба Партии регионов, поскольку у них не остается иного инструмента, как наштамповать 5-7 законов, чтобы показать, что они наконец начали выполнять свою избирательную программу, и смобилизировать своих избирателей. Допустить, чтобы Верховная Рада была подразделением предвыборного штаба Партии регионов, мы не можем», - подчеркнул он.

В то же время пресс-служба «Батькивщины» передала агентству УНИАН воззвание партии о защите украинского языка.

В документе сказано, что «на прошлой неделе Партия регионов пыталась протянуть в Верховную Раду законопроект «Об основах государственной языковой политики», принятие которого приведет к фактическому введению русского языка как второго государственного и уничтожению украинского языка – души нашей нации».

«По циничному расчету украинофобов при власти, такой языковой популистский трюк позволит прибавить Партии регионов несколько пунктов к ее падающему рейтингу, отвлечет внимание граждан Украины от провалов социально-экономической политики Януковича: низких пенсий и заработных плат, роста цен на товары, произвола власти, нарушения прав и свобод граждан, проведения политических репрессий против лидера оппозиции Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и других патриотов», - говорится в воззвании.

В «Батькивщине» отмечают, что «ни Януковича, ни других политиканов из Партии регионов не волнует, что политизация языкового вопроса, особенно накануне выборов, приведет к серьезному противостоянию в обществе».

«Они толкают страну к гражданскому конфликту», заявляют авторы воззвания и призывают граждан 5 июня приходить к зданию ВР и брать с собой национальные флаги и устанавливать пикеты.