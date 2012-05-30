Азаров утром уже успел переговорить с Президентом Туркменистана
09:13, 30 мая 2012Политика
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В Ашхабаде (Туркменистан) началось заседание Совета глав правительств стран СНГ.
|Азаров участвует в заседании Совета глав правительств стран СНГ
Перед началом заседания премьер-министр Украины Николай Азаров провел короткую беседу с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.
Как сообщал УНИАН, Украина настаивает на обеспечении свободного доступа к газотранспортной системе (ГТС) стран СНГ для организации прямых поставок туркменского природного газа в Украину. Об этом вчера заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.
Сегодня Н.Азаров встретится с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, в ходе встречи будет обсуждаться вопрос, как Россия сможет обеспечить прокачку туркменского газа по своей ГТС.
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