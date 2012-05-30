Азаров утром уже успел переговорить с Президентом Туркменистана

Как передает корреспондент УНИАН, заседание проходит в узком формате в «Белом зале» гостиницы «Огузкент». Затем заседание продолжится в расширенном составе в «Большом зале» гостиницы.

Перед началом заседания премьер-министр Украины Николай Азаров провел короткую беседу с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.

Как сообщал УНИАН, Украина настаивает на обеспечении свободного доступа к газотранспортной системе (ГТС) стран СНГ для организации прямых поставок туркменского природного газа в Украину. Об этом вчера заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

Сегодня Н.Азаров встретится с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, в ходе встречи будет обсуждаться вопрос, как Россия сможет обеспечить прокачку туркменского газа по своей ГТС.