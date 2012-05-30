Оппозиция грозит бессрочными протестами против "языкового закона"

Это произойдет, если из парламента не будет отозван законопроект «Об основах государственной языковой политики».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении членов областного КСД, которое подписали руководители областных организаций ВО «Свобода», Народного Руха Украины, Украинской Народной Партии, партии «За Украину!», Украинской партии, партий «Гражданская позиция», «Украинская платформа «Собор», «Українська справа».

В документе сказано, что члены организаций этих партий расценивают данный законопроект как государственную измену и покушение на украинскую государственность.

«Попытка ввести второй государственный язык является национальным преступлением, за которое президенту Януковичу должен быть объявлен импичмент», – отмечается в заявлении.

Подписанты также выражают убеждение, что законопроект об основах языковой политики является попыткой отвлечь внимание украинцев от более важных проблем: коррупции, низких зарплат и пенсий, безработицы, политических преследований.

Члены областного КСД выдвинули требование до 5 июня отзывать данный законопроект.

«В ином случае политические партии и общественные организации будут инициировать бессрочные акции протеста», – сказано в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, народные депутаты от Партии регионов Сергей Кивалов и Вадим Колесниченко в прошлом году зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «Об основах государственной языковой политики».

В объяснительной записке отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27) - в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, АР Крым и городах Киеве и Севастополе; крымскотатарский - в АР Крым, венгерский - в Закарпатской области, румынский - в Черновицкой. Другие языки традиционных национальных меньшинств Украины получат защиту в меньших административно-территориальных единицах.

24 мая 2012 г. рассмотрение в Верховной Раде законопроекта об основах языковой политики не произошло из-за драки представителей фракции Партии регионов с депутатами от "БЮТ-Батькивщины" и НУ-НС, которые протестовали против принятия этого закона.